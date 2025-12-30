प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई, चार तस्वीरों में देखें सात साल पुराना रिश्ता

रेहान और उनकी मंगेतर अवीवा बेग (Aviva Beg) का रोमांटिक फोटो है. रेहान उन्हें पीछे से गले लगा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल एक और ग्रुप फोटो में रेहान और अवीवा को देखा जा सकता है. इस तस्वीर में रेहान (बाएं), एक दोस्त या रिश्तेदार, अवीवा (काली ड्रेस में) और दूसरा व्यक्ति शामिल हैं. बैकग्राउंड में कलरफुल पेंटिंग और कैप्शन 'good one boys' लिखा है.

इस ग्रुप फोटो में भी रेहान और अवीवा को देखा जा सकता है. रेहान और अवीवा बीच में हैं और साथ में दोस्तों का ग्रुप है.

सूत्रों ने बताया कि शादी की तारीख दोनों परिवार मिलकर तय करेंगे. प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं. अपने बड़े भाई राहुल गांधी द्वारा ये सीट खाली किए जाने के बाद उपचुनाव में प्रियंका ने वहां से जीत दर्ज की थी. वहीं उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कारोबारी हैं.

राजनीति से दूर रहते हैं रेहान

रेहान को अक्सर मां प्रियंका के साथ देखा जाता रहा है. हालांकि, वो राजनीति से दूर रहते हैं. रेहान ने डॉर्क परसेप्शन के नाम से अपनी सोलो एक्जीबिशन भी कर चुके हैं. उनकी कोलकाता में फोटग्रॉफी की प्रदर्शनी भी लग चुकी है. रेहान विजुअल आर्टिस्ट हैं.

क्या करते हैं रेहान वाड्रा?

रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं. उनकी कई एग्जिबिशन भी लगी हैं, उन्होंने ‘डार्क परसेप्शन' नाम से अपनी पहली एग्जिबिशन लगाई थी. इतना ही नहीं, रेहान को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बचपन से ही शौक रहा है और वो कमर्शियल फोटोग्राफी करते हैं.

रेहान वाड्रा की एजुकेशन

रेहान वाड्रा ने देहरादून के मशहूर दून स्कूल से पढ़ाई की है. ये वही स्कूल है, जहां से राजीव गांधी और राहुल गांधी ने भी पढ़ाई की थी. इसके बाद उन्होंने लंदन जाकर अपनी आगे की पढ़ाई की. रेहान वाड्रा ने लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई पूरी की.