प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई, चार तस्वीरों में देखें सात साल पुराना रिश्ता

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी महिला दोस्त अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है. बेग दिल्ली की ही रहने वाली हैं और रेहान की तरह ही फोटोग्राफर हैं.

  • प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने सात साल बाद अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है.
  • रेहान वाड्रा और अवीवा बेग दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता आगे बढ़ाने वाले हैं, शादी की तारीख तय होगी.
  • प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे राजनीति से दूर हैं और मुख्य रूप से इंस्टॉलेशन व विजुअल आर्ट में सक्रिय हैं.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है. सूत्रों के अनुसार, रेहान ने हाल ही में अवीवा को प्रपोज किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. दोनों पिछले सात वर्षों से रिलेशनशिप में हैं और इस रिश्ते को दोनों परिवारों की पूरी सहमति मिल गई है.

अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली में रहता है. सगाई की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों की पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो उनके रिश्ते की झलक दिखाती हैं. 

सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीर वायरल

रेहान और उनकी मंगेतर अवीवा बेग (Aviva Beg) का रोमांटिक फोटो है. रेहान उन्हें पीछे से गले लगा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल एक और ग्रुप फोटो में रेहान और अवीवा को देखा जा सकता है. इस तस्वीर में रेहान (बाएं), एक दोस्त या रिश्तेदार, अवीवा (काली ड्रेस में) और दूसरा व्यक्ति शामिल हैं. बैकग्राउंड में कलरफुल पेंटिंग और कैप्शन 'good one boys' लिखा है.

इस ग्रुप फोटो में भी रेहान और अवीवा को देखा जा सकता है. रेहान और अवीवा बीच में हैं और साथ में दोस्तों का ग्रुप है.

सूत्रों ने बताया कि शादी की तारीख दोनों परिवार मिलकर तय करेंगे. प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं. अपने बड़े भाई राहुल गांधी द्वारा ये सीट खाली किए जाने के बाद उपचुनाव में प्रियंका ने वहां से जीत दर्ज की थी. वहीं उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कारोबारी हैं. 

राजनीति से दूर रहते हैं रेहान 

रेहान को अक्सर मां प्रियंका के साथ देखा जाता रहा है. हालांकि, वो राजनीति से दूर रहते हैं. रेहान ने डॉर्क परसेप्शन के नाम से अपनी सोलो एक्जीबिशन भी कर चुके हैं. उनकी कोलकाता में फोटग्रॉफी की प्रदर्शनी भी लग चुकी है. रेहान विजुअल आर्टिस्ट हैं. 

क्या करते हैं रेहान वाड्रा?

रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं. उनकी कई एग्जिबिशन भी लगी हैं, उन्होंने ‘डार्क परसेप्शन' नाम से अपनी पहली एग्जिबिशन लगाई थी. इतना ही नहीं, रेहान को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बचपन से ही शौक रहा है और वो कमर्शियल फोटोग्राफी करते हैं. 

रेहान वाड्रा की एजुकेशन

रेहान वाड्रा ने देहरादून के मशहूर दून स्कूल से पढ़ाई की है. ये वही स्कूल है, जहां से राजीव गांधी और राहुल गांधी ने भी पढ़ाई की थी. इसके बाद उन्होंने लंदन जाकर अपनी आगे की पढ़ाई की. रेहान वाड्रा ने लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई पूरी की.

