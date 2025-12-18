विज्ञापन
सर अप्वाइंटमेंट नहीं मिल रहा है, नितिन गडकरी बोले-कभी आ जाइए, प्रियंका गांधी ने जोड़ लिए हाथ

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रियंका गांधी ने आज नितिन गडकरी से नहीं मिल रहे अप्वाइंटमेंट को लेकर आग्रह किया. इसपर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका दरवाजा सबके लिए हमेशा खुला रहता है.

लोकसभा में प्रियंका गांधी-नितिन गडकरी
  • प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नितिन गडकरी से एक आग्रह किया
  • उन्होंने कहा कि वह जून से मंत्री से मिलने के लिए समय मांग रही हैं लेकिन नहीं मिल रहा है
  • इसपर गडकरी ने कहा कि वो कभी भी आ जाएं, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है
नई दिल्ली:

लोकसभा में आज प्रियंका गांधी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच रोचक सवाल-जवाब हुआ. प्रियंका ने प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री से कहा कि सर मैं आपसे जून महीने से मिलने के लिए वक्त मांग रही हूं. ताकि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात कर सकूं. इसपर गडकरी ने हंसते हुए कहा कि आज प्रश्नकाल के बाद आप आ जाइए. कभी भी आ जाइए. 

गडकरी ने कहा कि मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है. अप्वाइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है. इसपर प्रियंका ने हाथ जोड़कर मंत्री का अभिवादन किया. 
 

इसके बाद गडकरी ने प्रियंका के सवाल को लेकर कहा कि वहां भी वही समस्या है कि हिमालय के क्षेत्र में सब जगह एक ही समस्या है. उन्होंने बताया कि हमारे कंट्रैक्टर भी उससे निकल गए हैं. उन्होंने कहा कि इसपर हमने स्विटजरलैंड हमने एक डील साइन किया है. ये बार-बार हिमाचल में जो लैंडस्लाइड हो रहा है. उसके ऊपर 84 लोकेशन की पहचान की है. 

गडकरी ने कहा कि ये काम स्टार्ट हुआ है. पूरे हिमालय में मेरी ये समझ था कि हिमालय मतलब पहाड़ होता है. लेकिन मैं देखता हूं कि हिमालय मिट्टी है. हम इससे निपटने के लिए काम कर रहे हैं. उसके लिए स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. चंडीगढ़ से मनाली साढ़े 3 घंटे में पहुंच जाएंगे. काफी टनल और रोड बन गए हैं, मामला काफी अच्छा हो गया. 

Priyanka Gandhi Vadra, Nitin Gadkari, Parliament Winter Seesion
