प्रेमजाल बुनकर युवक की हत्या करने वाली प्रिया सेठ कर रही है शादी, हाइकोर्ट से मिली पैरोल, जेल में हुआ प्यार

डेटिंग ऐप के जरिए प्रेमजाल बुनकर युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ को शादी करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से 15 दिनों की आपात पैरोल मिली है. हाईकोर्ट ने पैरोल एडवाइजरी कमेटी को प्रिया के पैरोल अभ्यावेदन (representations) पर सात दिनों में निर्णय लेने का आदेश दिया था. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने प्रिया की आपराधिक याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया.

प्रिया सेठ की ओर से एडवोकेट विश्राम प्रजापत ने पैरवी की. दुष्यंत शर्मा हत्याकांड की दोषी प्रिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसे वह वर्तमान में सांगानेर खुली जेल में काट रही है. साथ ही, अन्य कैदी हनुमान प्रसाद को भी 15 दिनों की पैरोल दी गई है. दोनों 23 जनवरी को प्रेम विवाह करने वाले हैं. दोनों इसी जेल में बंद हैं.

क्या है मामला?

दरअसल, 2 मई 2018 को प्रिया सेठ ने अपने प्रेमी और एक अन्य लड़के के साथ मिलकर दुष्यंत सिंह की हत्या कर दी थी. इस मामले में एडीजे कोर्ट ने 24 नवंबर को प्रिया को आजीवन कारावास की सजा दी थी.

प्रिया सेठ ने डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए जयपुर के झोटवाड़ा के रहने वाले दुष्यंत सिंह से दोस्ती की थी. उसे लगा कि दुष्यंत पैसे वाले परिवार से है. प्रिया के प्रेमी दीक्षांत कामरा पर कर्जा था. वह मॉडलिंग करता था. इस कर्ज को चुकाने किए उन्होंने मिलकर दुष्यंत का अपहरण कर फिरौती लेने की साजिश रची. 2 मई को उन्होंने दुष्यंत को बजाज नगर में एक फ्लैट में बुलाया. उसके पिता को कॉल करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई. पिता फिरौती के पैसे का इंतजाम करने लगा. दुष्यंत के पिता ने 3 लाख रुपए उनके खाते में डाल भी दिए. इसके बाद उनको लगा कि दुष्यंत को छोड़ेंगे तो मामला पुलिस तक पहुंच सकता हैं. इसलिए उसने प्रेमी दीक्षांत कामरा और उसके दोस्त लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर दुष्यंत की हत्या कर दी.

दुष्यंत का शव बड़े सूटकेस में भरा और लगा दिया ठिकाने

इसके बाद 3 मई को परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने जांच शुरू की. हत्या के कुछ देर बाद आरोपियों ने दुष्यंत का शव बड़े सूटकेस में भरा और ठिकाने लगाने ले गए. दिल्ली रोड स्थित आमेर की पहाड़ियों में शव फेंक दिया. शव को ठिकाने लगाने से पहले उसके चेहरे पर चाकू से कई वार भी किए गए, ताकि पुलिस पहचान न सके.

सबूत मिटाने को फ्लैट को धोया गया, लेकिन समय रहते आमेर पुलिस ने तीनों हत्यारों को उसी फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया. 3 मई 2018 की रात को पुलिस को आमेर पहाड़ियों से शव बरामद हुआ था. 4 मई को पुलिस ने प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को उसी फ्लैट से गिरफ्तार किया.