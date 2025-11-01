आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़ से श्रद्धालुओं की मौत पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी ने जताया दुख, जानें क्या कहा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से श्रद्धालुओं की मौत पर दुख व्यक्त किया. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. अधिकारियों के अनुसार श्रीकाकुलम स्थित काशीबुग्गा के वेंकटेश्वर मंदिर में करीब 11:30 बजे भगदड़ मचने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. मृतकों में अधिकतर महिलाएं हैं.

Shocked to learn about the loss of lives in a tragic incident at Sri Venkateswara Swamy Temple in Srikakulam, Andhra Pradesh. I extend my deepest condolences to the bereaved families and pray for quick recovery of those injured. — President of India (@rashtrapatibhvn) November 1, 2025

ये भी पढ़ें : आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ पर सीएम नायडू ने जताया दुख, जानें क्या कुछ कहा

राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने क्या कहा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई दुखद घटना में लोगों की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूं. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.' प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स' पर लिखा, 'आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने की घटना से दुखी हूं. अपने प्रियजन को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

Pained by the stampede in Venkateswara Swamy Temple in Srikakulam, Andhra Pradesh. My thoughts are with those who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover soon.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who… — PMO India (@PMOIndia) November 1, 2025

पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान

इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. पीएमओ ने कहा कि घायलों को 50-50 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ से मुझे बहुत दुख हुआ है. यह बहुत दुखद है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.'