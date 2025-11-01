विज्ञापन
एकादशी पर आंध्र के मंदिर में भगदड़, महिला, बच्चे.. जहां-तहां बेसुध पड़े श्रद्धालु... दिल दहला रहा मंजर

आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़. इस भगदड़ में कम से कम 9 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर है. सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीड़ितों के परजिनों के प्रति संवेदना जताई है.

venkateswara temple
  • आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़, कम से कम 9 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर
  • मंदिर के फर्श पर श्रद्धालु बेसुध पड़े दिख रहे हैं, बच्चों को भी आई हैं चोट
  • सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर दुख जताया है, प्रशासन घायलों को राहत पहुंचाने में जुटा
तिरुपति:

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में शनिवार को एकादशी के पावन मौके पर एक दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया. वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए आए थे. इसी दौरान भगदड़ मच गई. इसमें कई श्रद्धालु घायल हो गए. हादसे में कम से कम 9 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर है. 

भगदड़ का मंजर दहलाने वाला

इस भगदड़ का मंजर दिल दहला देने वाला है. कुछ श्रद्धालु मंदिर परिसर में बेसुध पड़े हैं. एक वीडियो में दो महिला श्रद्धालु मंदिर परिसर में गिरी हुई हैं. कुछ श्रद्धालु सीपीआर देकर उनकी सांसें लौटाने की कोशिश कर रहे हैं. मंदिर परिसर में सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है. 

वीडियो का मंजर डराने वाला 

एक और दिल दहलाने वाले वीडियो में बच्चा बेसुध पड़ा है. एक महिला उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है. इस दर्दनाक हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री  चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जाहिर किया है.

सांसें लौटाने की हर मुमकिन कोशिश

वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा का सामान जहां तहां बिखरा है. नीली साड़ी में एक महिला जमीन पर पड़ी है. बदहवासी के इस मंजर में सांसें लौटाने की जद्दोजहद चल रही है. जो हाथ लगा, जो सूझा, उससे जिंदगी वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश. एक शख्स पास पड़ी टोकरी से महिला को हवा देने की कोशिश कर रहा है. भगदड़ के बाद चारों तरफ चीख पुकार के बीच जिंदगी के लिए यह जंग चलती रही.

सीएम नायडू ने घटना पर जताया दुख 

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने घटना के पीड़ितों के परिजनों के प्रति दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि प्रशासन को इस घटना में घायलों को तुरंत मदद पहुंचाने का आदेश दिया गया है.  आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़ ने मुझे व्यथित कर दिया है. यह बहुत दुखद है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई. मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और भगदड़ स्थल पर राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं'

पूरी स्टोरी पढ़ें

