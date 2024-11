राष्ट्रपति मुर्मू ने नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारत के नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के सम्मान में रात्रिभोज दिया. इस दौरान पश्चिमी भारत के चुनिंदा व्यंजनों और वीरता की सदियों पुरानी गाथाओं को बयां करने वाले दुर्लभ लोक संगीत की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रही. मेहमानों की मेजों को दो पारंपरिक वस्त्र - गुजरात के पटोला और महाराष्ट्र के पैठणी - से सजाया गया था.

President Droupadi Murmu hosted a dinner at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre to welcome the newly sworn-in Chief Justice of India, Shri Justice Sanjiv Khanna. Vice President Shri Jagdeep Dhankhar, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr S. Jaishankar,… pic.twitter.com/vngXhXlY6G