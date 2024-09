'वे लेफ्ट के अग्रणी नेता थे': सीताराम येचुरी के निधन पर राष्ट्रपति- PM मोदी सहित देश के बड़े नेताओं ने जताया शोक

वामपंथी नेता और सीपीआई (M) महासचिव सीताराम येचुरी( Sitaram Yechury Passes Away) का निमोनिया से जूझने के बाद आज दोपहर निधन हो गया. अनुभवी नेता 72 वर्ष के थे और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था.

सीपीएम नेता को 19 अगस्त को एम्स के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था और बाद में गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में स्थानांतरित कर दिया गया था. एम्स ने कहा कि सीताराम येचुरी को निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज दोपहर 3:05 बजे उनका निधन हो गया. अस्पताल ने कहा कि येचुरी के परिवार ने शिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उनका शरीर एम्स, नई दिल्ली को दान कर दिया है.

राष्ट्रपति द्रौपदु मुर्मू(President Draupdu Murmu) ने कहा, "सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. पहले एक छात्र नेता के रूप में और फिर राष्ट्रीय राजनीति में और एक सांसद के रूप में, उनकी एक अलग और प्रभावशाली आवाज थी. एक प्रतिबद्ध विचारक होते हुए भी, उन्होंने दोस्तों को जीत लिया, पार्टी की सीमाओं से परे, उनके परिवार और सहकर्मियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Pm Modi) ने दिग्गज नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा, "सीताराम येचुरी जी के निधन से दुखी हूं. वह वामपंथ के अग्रणी प्रकाश थे और राजनीतिक स्पेक्ट्रम से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे. उन्होंने एक छाप भी छोड़ी. एक प्रभावी सांसद के रूप में इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं.''

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीताराम येचुरी को याद किया और कहा, "सार्वजनिक जीवन में अपने लंबे वर्षों में, उन्होंने खुद को एक अनुभवी सांसद के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो अपने ज्ञान और स्पष्टता के लिए जाने जाते थे. वह मेरे मित्र भी थे जिनके साथ मेरी कई बार बातचीत हुई थी. मैं उनके शोक संतप्त परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदनाओं को हमेशा याद रखूंगा.''

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "सीताराम येचुरी जी एक मित्र थे. हमारे देश की गहरी समझ रखने वाले भारत के विचार के संरक्षक थे. मैं हमारे बीच होने वाली लंबी चर्चाओं को याद करूंगा. दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और अनुयायियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है."

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, "मैं वरिष्ठ राजनेता और पूर्व सांसद सीताराम येचुरी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं. भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दें."

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि येचुरी के "सार्वजनिक जीवन में योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. इस कठिन समय में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति हार्दिक संवेदना. ओम शांति.''

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अनुभवी नेता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे अनुभवी सीपीएम नेता, सीताराम येचुरी जी के दुखद निधन पर गहरा दुख हुआ है. संसद में हमारे कई वर्षों के कामकाजी संबंध थे. उनके परिवार, सहकर्मियों और प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं."

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा, "सीताराम येचुरीजी के निधन से मुझे बहुत दुख हुआ है. हमने शुरुआत में 2004-08 के दौरान एक साथ मिलकर काम किया था और जो दोस्ती तब स्थापित हुई थी वह उनके अंत तक जारी रही. वह हमारे देश के संविधान के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कोई समझौता नहीं कर रहे थे. वह भारत की विविधता की रक्षा के लिए अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ थे और धर्मनिरपेक्षता के एक शक्तिशाली चैंपियन थे. बेशक, वह एक आजीवन कम्युनिस्ट थे, लेकिन वह विश्वास लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था, वास्तव में, संसद में उनका बारह साल का कार्यकाल यादगार था और उन्होंने यूपीए-1 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हाल ही में इंडिया समूह के उद्भव में बहुत बड़ा योगदान दिया. 2024 के लोकसभा चुनावों तक."

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "यह जानकर दुख हुआ कि सीताराम येचुरी का निधन हो गया. मैं जानती थी कि वह एक अनुभवी सांसद थे और उनका निधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक क्षति होगी."

सीताराम येचुरी के बारे में....

तीन दशकों से अधिक समय तक सीपीएम की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था पोलित ब्यूरो के सदस्य, येचुरी 2005 से 2017 तक राज्यसभा के सदस्य थे. दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, येचुरी ने अपना राजनीतिक करियर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ शुरू किया और 1975 में सीपीआईएम में शामिल हो गए. जब ​​इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लागू किया, तब वह जेएनयू से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे. 1975 और उन्हें कई अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने बाद में राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी पीएचडी अधूरी रह गई.