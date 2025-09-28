विज्ञापन
प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि नीतीश जी खुद कहते थे कि आरोप लगें तो सफाई दें और पद छोड़ें. पीके ने नीतीश पर आरोप लगाया कि वे अब राज्य की व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं.

बिहार चुनाव में मेरी पार्टी या तो अर्श पर रहेगी या फर्श पर-प्रशांत किशोर EXCLUSIVE
  • PK ने बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को 25 से कम सीटें मिलने और महागठबंधन के तीसरे स्थान पर रहने का दावा किया
  • जनसुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी: PK
  • अशोक चौधरी को आरोप का जवाब देना चाहिए, नोटिस भेजने से वो बच नहीं जाएंगे: प्रशांत किशोर
नई दिल्ली:

जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बिहार की राजनीति पर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू को 25 से कम सीटें मिलेंगी, बीजेपी को भी नुकसान होगा और महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा. किशोर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जनसुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी से गठबंधन नहीं करेगी. NDTV से खास बातचीत में प्रशांत किशोर यानी पीके ने कहा कि इस चुनाव में मेरी पार्टी या तो अर्श पर रहेगी या फिर फर्श पर. हम ग्राउंड पर उतरकर मेहनत कर रहे हैं.

अशोक चौधरी पर एक बार फिर बोला हमला

इंटरव्यू में किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी को सीधा निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि वो मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन नोटिस भेजने से कोई बरी नहीं हो जाता. मैंने उन पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. अशोक चौधरी बताएं कि जमीन खरीदी है या नहीं? और अगर खरीदी है तो PA के नाम से क्यों? किशोर ने पूछा कि क्या अशोक चौधरी कानून से ऊपर हैं और उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए?

नीतीश कुमार पर भी साधा निशाना 

प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि नीतीश जी खुद कहते थे कि आरोप लगें तो सफाई दें और पद छोड़ें. उन्होंने नीतीश पर आरोप लगाया कि वे अब राज्य की व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. किशोर ने कहा कि नीतीश व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं हैं, मगर उनके आसपास के नेता और अफसर लूट रहे हैं. जब नीतीश चोर नहीं हैं तो चोरी कौन कर रहा है. 

चुनावी रणनीति और गठबंधन पर खोला पत्ता

जनसुराज की तैयारियों पर बोलते हुए पीके ने कहा कि वे चार-पांच दिनों में तय करेंगे कि खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं. हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनका परिवार चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा. उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी डॉक्टर हैं, कभी-कभी आती हैं, बेटा छोटा है.  उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनसुराज किसी से गठबंधन नहीं करेगी.  ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि AIMIM धर्म की राजनीति करती है और जनसुराज इससे दूरी बनाए रखेगी. 

महिलाओं को 10 हजार देने की स्कीम पर क्या कहा? 

बिहार सरकार की महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की स्कीम को किशोर ने सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह सीधा घूस है, कोई गेम चेंजर नहीं. किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार और अपराध से समझौता कर लिया है. उन्होंने सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं पर हत्या के आरोपों की याद दिलाते हुए कहा कि यही आज सत्ता का चेहरा बने हुए हैं. 

और बड़े खुलासों का किया ऐलान

किशोर ने इंटरव्यू में दावा किया कि वे जल्द ही 4-5 बड़े चेहरों को बेनकाब करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं अभी और भी खुलासे करूंगा.  
 

