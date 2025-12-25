विज्ञापन

निधि अग्रवाल भीड़ में फंसीं: सिवाजी ने ड्रेस को ठहराया जिम्मेदार, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब – 'विक्टिम ब्लेमिंग है मैनिपुलेशन'

एक्टर शिवाजी ने निधि अग्रवाल के साथ हुए मॉबिंग मामले पर कहा था कि कैसे महिलाओं के ड्रैस ऐसी घटनाओं को इनफ्लूएंस करती हैं. 

भीड़ में फंस गई थीं द राजा साब की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल
नई दिल्ली:

पिछले हफ्ते हैदराबाद में द राजा साब के गाने के लॉन्च इवेंट में एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भीड़ में फंस गई थीं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो ने लोगों को आलोचना करने पर मजबूर कर दिया था. वहीं एक्ट्रेस निधि भी वीडियो में काफी परेशान नजर आई थीं. हालांकि एक्टर शिवाजी का एक कमेंट चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने धंडोरा के प्री-रिलीज इवेंट में महिलाओं की ड्रेसिंग को लेकर कमेंट किया, जिसकी हर तरफ काफी आलोचना हुई. लेकिन अब एक्ट्रेस निधि अग्रवाल ने इस कॉन्ट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी और एक्टर शिवाजी के ड्रैस कमेंट पर रिएक्शन दिया. 

निधि अग्रवाल ने शिवाजी के ड्रैस कमेंट पर दिया रिएक्शन

जो लोग उन्हें बता दें कि शिवाजी ने यह भी कहा कि उनका कमेंट हाल ही में निधि अग्रवाल की घटना से प्रभावित था, जिसमें उन्होंने कहा, "उसने ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहनी थी. वह बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा भीड़ टूट पड़ी." निधि अग्रवाल ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी इवेंट की एक फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, "पीड़ित को दोष देना एक तरह की हेरफेर है."

शिवाजी ने एक्ट्रेसेस के ड्रैस पर किया था कमेंट

बता दें प्रभास की द राजा साब चर्चा में रही. जब आखिरी वेडनेसडे हैदराबाद में मेकर्स ने सहाना सहाना गाना लॉन्च किया, जिसमें सेलिब्रेशन में एक्ट्रेस निधि अग्रवाल पर फैंस की ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते वह मुश्किल से कार में बैठती हुई नजर आईं. निधि, जो प्रभास के साथ नजर आने वाली हैं. वह भीड़ में फंसती हुई दिखीं, जहां लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए नजर आए. वीडियो में एक्ट्रेस अपना दुप्पट्टा भीड़ में संभालती दिखीं. 

फ्रीडम को एक्टर शिवाजी ने बताया कीमती

कॉन्ट्रोवर्सी तब शुरू हुई शिवाजी, जो कोर्ट में विलेन का किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने फीमेल होस्ट, जो साड़ी में नजर आ रही थीं. उनकी तारीफ की. इसके बाद उन्होंने तेलुगू में कहा, "मैं सभी हीरोइनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे रिवीलिंग कपड़े न पहनें. प्लीज साड़ी या ऐसे कपड़े पहनें जो पूरे शरीर को ढक सकें. खूबसूरती पूरे कपड़ों या साड़ी में होती है, न कि जिस्म दिखाने में. महिला एक नेचर की तरह है. जब नेचर खूबसूरत होगा हम रिस्पैक्ट करते हैं. महिला मेरी मां समान है,जिन्हें मैं अपने दिल के बहुत करीब रखता हूं."

मांगी थी शिवाजी ने अपने बयान के लिए माफी

आगे उन्होंने कहा, फ्रीडम बहुत कीमती है इसे छूटने मत दीजिए. लोग आपके बर्ताव के आधार पर आपकी इज्जत करेंगे. ग्लैमर की भी एक सीमा होनी चाहिए. उसे एक हद पार नहीं करनी चाहिए." हालांकि इसके बाद उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा, "मुझे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. मैं सभी महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहा था. मैंने बस इतना कहा था कि अगर एक्ट्रेसेस ध्यान से कपड़े पहनें तो शायद उन्हें असहज महसूस नहीं कराया जाएगा. मेरा इरादा किसी का अपमान करना नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं दिल से माफी मांगता हूं. मैं धनौरा प्री रिलीज इवेंट में अपने शब्दों के लिए माफी मांगता हूं. "

