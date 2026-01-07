संदीप रेड्डी ने प्रभास की द राजा साब का उनके सामने ही बनाया मजाक, बोले- कुएं में मगरमच्छ

साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म ‘द राजा साब' इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म की रिलीज में अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं और इसी बीच प्रमोशन का दौर तेज हो गया है. हाल ही में फिल्म से जुड़ा एक स्पेशल इंटरव्यू प्रोमो रिलीज किया गया, जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है. इस प्रोमो में प्रभास के साथ ‘एनिमल' फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और फिल्म की तीनों हीरोइनें निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार नजर आ रही हैं. लेकिन इस इंटरव्यू का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल संदीप का वो फनी कमेंट बना, जिसने फैंस को हंसने पर मजबूर कर दिया और प्रोमो को वायरल बना दिया है.

प्रोमो में दिखी मस्ती और हंसी

इंटरव्यू प्रोमो में सभी सितारे एक टेबल पर बैठे दिखाई देते हैं और बातचीत का माहौल काफी हल्का और मजेदार नजर आता है. संदीप रेड्डी वांगा प्रभास से ‘द राजा साब' को लेकर सवाल करते हैं. प्रभास जब फिल्म के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, तभी संदीप हंसते हुए बोल देते हैं कि ये फिल्म तो कुएं में मगरमच्छ जैसी है. संदीप का ये अचानक आया कमेंट सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंस पड़ते हैं और खुद प्रभास भी मुस्कुराते दिखते हैं.

‘कुएं में मगरमच्छ' का मतलब क्या

संदीप के इस मजाकिया डायलॉग ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है. फैंस इसे अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि संदीप का इशारा इस बात की ओर था कि फिल्म बाहर से जितनी सिंपल लग रही है, अंदर से उतनी ही सरप्राइज से भरी है. यानी छोटे से कुएं में मगरमच्छ जैसा बड़ा धमाका छुपा हुआ है. यही वजह है कि ये लाइन फैंस को काफी पसंद आ रही है.

हॉरर कॉमेडी में प्रभास का नया अंदाज

‘द राजा साब' एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्टर मारुति ने बनाया है. ये प्रभास की इस जॉनर में पहली फिल्म है, जिसमें वो एक राजा के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में डर और कॉमेडी के साथ साथ प्रभास का रॉयल और रिबेल अंदाज भी देखने को मिलेगा. प्रोमो में किंग साइज इंटरव्यू और फुल ऑन मस्ती जैसे शब्द साफ बताते हैं कि पूरा इंटरव्यू दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है.