गमछे पर गरमाई सियासत: हिमंता ने राहुल से की माफी की मांग तो कांग्रेस ने राजनाथ की तस्वीर से दिया जवाब

Northeast Patka Controversy: गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट थीम के तहत सभी को गमछा (पटका) रखना था. लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिना गमछे के नजर आए. इस पर सियासत गरमा गई है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा सहित BJP के कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस व्यवहार की आचोलना की है. दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं ने भी कार्यक्रम में बिना गमछे के नजर आ रहे अन्य नेताओं की तस्वीरों के जरिए जवाब दिया है.
नॉर्थ ईस्ट थीम पर था आयोजन, सबको पटका रखना था
दरअसल सोमवार को गणतंत्र दिवस के खास मौके पर राष्ट्रपति भवन में 'एट होम कार्यक्रम' का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति दौपद्री मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए. इस कार्यक्रम की थीम नॉथ ईस्ट थी. इस कारण सभी को असमिया गमछा गले पर रखने का आग्रह किया गया था.
बिना पटका नजर आए राहुल गांधी, भाजपा ने उठाए सवाल
खुद राष्ट्रपति मुर्मू ने खास तौर पर अनुरोध भी किया था लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी बगैर गमछा के ही वहां दिखे. जिसकी तस्वीरें सामने आने पर भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला शुरू किया. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा-
समय बदल सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का रवैया अफसोसजनक रूप से अपरिवर्तित प्रतीत होता है.
असम सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने राहुल गांधी से की माफी की मांग
पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति घोर असंवेदनशील और अपमानजनक कृत्य करते हुए राहुल गांधी ने आज शाम भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक पारंपरिक पटका को नहीं पहना. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तक सभी ने सम्मान और गर्व के साथ पटका पहना. केवल राहुल गांधी ही अलग-थलग खड़े रहे, जिससे पूर्वोत्तर के प्रति उपेक्षा की भावना और पुख्ता हुई.
इस तरह के आचरण से स्पष्ट होता है कि उनकी पार्टी ने इस क्षेत्र और देश के अधिकांश लोगों का विश्वास क्यों खो दिया है. फिर भी, यह बार-बार की असंवेदनशीलता जारी है. राहुल गांधी को इस अपमान के लिए पूर्वोत्तर के लोगों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए. इस क्षेत्र के लोग सम्मान के पात्र हैं.
राजनाथ की तस्वीर से कांग्रेस नेता ने दिया जवाब
हिमंता के इस पोस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर के साथ जवाब दिया. पवन खेड़ा ने राजनाथ सिंह की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- हिमंता बिस्व सरमा क्या आप राजनाथ सिंह से भी माफी मांगेंगे. या सत्ता विरोधी लहर से निपटने की आपकी पूरी रणनीति ऐसे ही बेतुके मुद्दों को उठाना है?
राजनाथ ने भी नहीं रखा था गमछा
पवन खेड़ा ने राजनाथ सिंह की जिस तस्वीर के जरिए जवाब दिया, उसमें राजनाथ सिंह भी उस गमछे के बिना नजर आ रहे हैं. राजनाथ सिंह की यह तस्वीर उसी कार्यक्रम की है. इस तस्वीर में राजनाथ सिंह महामहिम द्रौपदी मुर्मू को नमस्कार करते नजर आ रहे हैं. उनके साथ तस्वीर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीजेआई सूर्य कांत और गुलाम नबी आजाद भी नजर आ रहे हैं. तस्वीर में राजनाथ सिंह को छोड़कर अन्य सभी लोग असमिया पटका रखे नजर आ रहे हैं.
