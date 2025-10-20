विज्ञापन
विशेष लिंक

केरल: बेवफाई के शक में की पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

पुलिस ने जब सख्ती की तो आरोपी 18 अक्टूबर को अपने बच्चों के साथ लापता हो गया. मोबाइल फोन ट्रेस के जरिए जांचकर्ता एर्नाकुलम दक्षिण रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सब-इंस्पेक्टर साजू टी. लुकोस के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

Read Time: 2 mins
Share
केरल: बेवफाई के शक में की पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार
बार-बार झगड़े और आपत्तियों के बावजूद अल्पना कथित तौर पर प्रकाश के संपर्क में थी.
तिरुवनंतपुरम:

पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पत्नी की हत्या करने और शव को एक निर्माणाधीन मकान के पास छिपाने का आरोप है. आरोपी सोनी एसके (31) को अयार कुन्नम पुलिस ने रविवार को एर्नाकुलम दक्षिण रेलवे स्टेशन से उस समय हिरासत में लिया, जब वह भागने की कोशिश कर रहा था. महिला की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली अल्पना खातून (28) के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार महिला की हत्या बेवफाई के शक में की गई थी. यह दंपति पिछले दो सालों से अपने दो बच्चों के साथ अयार कुन्नम के अमायनूर में एक किराए के मकान में रह रहा था. निर्माण मजदूर सोनी को कथित तौर पर अल्पना पर एक अन्य प्रवासी मजदूर, प्रकाश, के साथ संबंध होने का शक था.

बार-बार झगड़े और आपत्तियों के बावजूद अल्पना कथित तौर पर प्रकाश के संपर्क में थी. यहां तक कि वह अपने परिवार को छोड़कर कुछ समय के लिए प्रकाश के साथ रहने चली गई. 14 अक्टूबर को सोनी कथित तौर पर सुबह लगभग 6.15 बजे अल्पना को एलाप्पनी स्थित एक निर्माण स्थल पर ले गया. सुबह लगभग 7.30 बजे दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके दौरान सोनी ने कथित तौर पर अल्पना पर हमला किया.

आरोपी ने उसका गला घोंट दिया और रॉड से वार करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर शव को उसमें छिपा दिया. तीन दिन बाद सोनी ने खुद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि अल्पना बाजार गई थी और वापस नहीं लौटी. हालांकि, घटना वाली सुबह दंपति को निर्माण स्थल की ओर जाते हुए दिखाने वाले सीसीटीवी फुटेज ने घटना का खुलासा कर दिया.

पुलिस ने जब सख्ती की तो आरोपी 18 अक्टूबर को अपने बच्चों के साथ लापता हो गया. मोबाइल फोन ट्रेस के जरिए जांचकर्ता एर्नाकुलम दक्षिण रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सब-इंस्पेक्टर साजू टी. लुकोस के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Murdered Wife, West Bengal Migrant Worker, Crime News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com