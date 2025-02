PM मोदी की अमेरिका यात्रा को धर्मेंद्र प्रधान ने बताया सफल, जानें MAGA+MIGA पर क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल अमेरिका यात्रा पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने उन्हें बधाई दी है. उन्होंने प्रधानमंत्री की इस यात्रा को सफल बताया है. उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में शुरू की गई पहल दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और वैश्विक भलाई के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है. प्रधान ने अपनी बात सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखी एक पोस्ट में कही है.

इस ट्वीट में प्रधान ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) और मेक इंडिया ग्रेट अगेन (MIGA) को विकास, समृद्धि और लोगों से लोगों के संबंधों को बढ़ावा देने वाली बड़ी साझेदारी बताया है. दरअसल पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में आयोजित साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) से परिचित हैं. भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर हैं. विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी (MIGA) है. भारत और अमेरिका जब साथ काम करते हैं, तो MAGA+MIGA बन जाता है.पीएम मोदी ने इसका फुल फॉर्म भी बताते हुए इसे मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पैरिटी बताया.

MAGA + MIGA = A mega partnership for growth, prosperity and boosting people-to-people ties.



