PM Modi US Visit : अमेरिका की राजकीय यात्रा के समापन के बाद PM मोदी मिस्र के लिए रवाना

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेजन के सीईओ एंड्रयू जेसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई. हम पहले ही (भारत में) 11 अरब डॉलर का निवेश कर चुके हैं, और 15 अरब डॉलर का निवेश करने का इरादा है, जिससे कुल मिलाकर 26 अरब डॉलर हो जाएंगे.

"I had very good and productive interaction with Prime Minister Modi. We have already invested 11 billion dollars (in India), with an intention to invest another 15 billion dollars bringing total to 26 billion dollars," says Amazon CEO Andrew Jassy after meeting PM Modi in... pic.twitter.com/MXyVZvaHcy