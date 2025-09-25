विज्ञापन
विशेष लिंक

आलू से सोना... राजस्थान के किसान ने सुनाई ऐसी कहानी कि ठहाके लगाकर हंसने लगे PM मोदी, VIDEO

PM Modi News: पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने राज्य को एक लाख रुपये से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी. पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कुसुम योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की.

Read Time: 2 mins
Share
आलू से सोना... राजस्थान के किसान ने सुनाई ऐसी कहानी कि ठहाके लगाकर हंसने लगे PM मोदी, VIDEO
किसान ने आलू से सोना की ऐसी कहानी सुनाई कि पीएम मोदी हंसने लगे.
  • PM नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा दौरे के दौरान कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी.
  • इस दौरान एक लाभार्थी ने सोलर प्लांट को लेकर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने की बात कही.
  • लाभार्थी ने आलू से सोना को लेकर एक ऐसा कमेंट किया कि प्रधानमंत्री मोदी भी हंसने लगे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बांसवाड़ा (राजस्थान):

PM Modi Banswara Visit: गुरुवार को राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला. दरअसल बांसवाड़ा में आज उन्होंने PM कुसुम योजना के लाभार्थियों से खूब बातचीत की. इसी दौरान कुछ हल्के-फुल्के पल भी आए. इसी दौरान तो एक लाभार्थी ने कुछ ऐसा कहा जिसपर PM मोदी ठहाका लगाकर हंसने लगे. दरअसल, एक लाभार्थी सोलर प्लांट से होने वाले फायदे का जिक्र कर रहे थे. वो PM मोदी से मुखातिब थे. लाभार्थी ने कहा कि सोलर प्लांट से उनका जो सपना है वो साकार हो गया है.

लाभार्थी ने आगे कहा कि वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे लेकिन अभी आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जादाता भी बन गए हैं. इसपर पीएम मोदी ने कहा कि अब अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन गया है.

लाभार्थी ने कहा कि हमने आपको जमीन दी और आपने हमें उसमें से आपने हमें सोना निकालकर दिया. ये जमीनें यहीं दीं. मैं मानता हूं कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना उगा. आलू से सोना तो नहीं हुआ (इसी बात पर PM मोदी ठहाका लगाकर हंसने लगे). लेकिन आपने हमारी जमीन से सोना जरूर हमें दे दिया. जब लाभार्थी ने ये बात कही तो वहां मौजूद अन्य लाभार्थी भी हंसने लगे.

देखें वीडियो- 

दरअसल, पीएम मोदी आज बांसवाड़ा के नापला पहुंचे थे. यहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और कुसुम योजना के लाभार्थियों से भी मिले. पीएम मोदी ने आज राजस्थान को 1 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं का सौगात भी दिया.

यह भी पढ़ें - पीएम मोदी ने बांसवाड़ा को क्या-क्या दिया तोहफा, पलट जाएगी राजस्थान की काया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi, PM Modi Video, Aloo Se Sona, Aloo Se Sona Comment, Banswara
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com