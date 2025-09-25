आलू से सोना... राजस्थान के किसान ने सुनाई ऐसी कहानी कि ठहाके लगाकर हंसने लगे PM मोदी, VIDEO

PM Modi Banswara Visit: गुरुवार को राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला. दरअसल बांसवाड़ा में आज उन्होंने PM कुसुम योजना के लाभार्थियों से खूब बातचीत की. इसी दौरान कुछ हल्के-फुल्के पल भी आए. इसी दौरान तो एक लाभार्थी ने कुछ ऐसा कहा जिसपर PM मोदी ठहाका लगाकर हंसने लगे. दरअसल, एक लाभार्थी सोलर प्लांट से होने वाले फायदे का जिक्र कर रहे थे. वो PM मोदी से मुखातिब थे. लाभार्थी ने कहा कि सोलर प्लांट से उनका जो सपना है वो साकार हो गया है.

लाभार्थी ने आगे कहा कि वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे लेकिन अभी आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जादाता भी बन गए हैं. इसपर पीएम मोदी ने कहा कि अब अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन गया है.

लाभार्थी ने कहा कि हमने आपको जमीन दी और आपने हमें उसमें से आपने हमें सोना निकालकर दिया. ये जमीनें यहीं दीं. मैं मानता हूं कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना उगा. आलू से सोना तो नहीं हुआ (इसी बात पर PM मोदी ठहाका लगाकर हंसने लगे). लेकिन आपने हमारी जमीन से सोना जरूर हमें दे दिया. जब लाभार्थी ने ये बात कही तो वहां मौजूद अन्य लाभार्थी भी हंसने लगे.

दरअसल, पीएम मोदी आज बांसवाड़ा के नापला पहुंचे थे. यहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और कुसुम योजना के लाभार्थियों से भी मिले. पीएम मोदी ने आज राजस्थान को 1 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं का सौगात भी दिया.

