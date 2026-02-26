पीएम नरेंद्र मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की पूरी लिस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया है. इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को इजरायल के सर्वोच्च सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित किया गया. यरुशलम में संसद में सांसदों को संबोधित करने के तुरंत बाद संसद अध्यक्ष अमीर ओहाना ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया. पीएम नरेंद्र मोदी को अबतक देश दुनिया के कई पुरस्कारों मिल चुके हैं. आइए जानते हैं पीएम मोदी को कब-कब मिला है विदेशों में सम्मान..
|वर्ष
|देश
|सम्मान
|1
|2016
सऊदी अरब
का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
किंग अब्दुलअजीज सैश
(King Abdulaziz Sash)
|2
|2016
अफगानिस्तान
सर्वोच्च नागरिक सम्मान
स्टेट आर्डर ऑफ़ ग़ाज़ी आमिर अमानुल्लाह खान
(State Order of Ghazi Amir Amanullah Khan)
|3
|2018
फिलिस्तीन
विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान
ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन
(Grand Collar of the State of Palestine Award)
|4
|2019
संयुक्त अरब अमीरात
सर्वोच्च नागरिक सम्मान
ऑर्डर ऑफ जायद
(Order of Zayed Award)
|5
|2019 (2024)
रूस
सर्वोच्च नागरिक सम्मान
(2019 में घोषणा की गई, 2024 में दिया गया)
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्र्यू द एपोस्टल
(Order of St. Andrew the Apostle)
|6
|2019
मालदीव
विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान
आर्डर ऑफ़ दी डिस्टिंगुइशड रूल ऑफ़ निशान इज़्ज़ुद्दीन
(Order of the Distinguished Rule of Nishan Izzuddin)
|7
|2019
|बहरीन
किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां
(King Hamad Order of the Renaissance)
|8
|2020
अमेरिका
विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान
लीजन ऑफ मेरिट (डिग्री चीफ कमांडर)
(The Legion of Merit, Degree Chief Commander)
|9
|2021 (2024)
भूटान
सर्वोच्च नागरिक सम्मान
(2021 में घोषणा की गई, 2024 में दिया गया)
ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो
(Order of the Druk Gyalpo)
|10
|2023
फिजी
सर्वोच्च सम्मान
कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी
(Companion of the Order of Fiji)
|11
|2023
पापुआ न्यू गिनी
सर्वोच्च सम्मान
ग्रैंड कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू
(Grand Companion of the Order of Logohu)
|12
|2023
|पलाऊ
एबाकल पुरस्कार
(Ebakl Award)
|13
|2023
मिस्र
सर्वोच्च राजकीय सम्मान
'ऑर्डर ऑफ नाइल
(Order of Nile)
|14
|2023
फ्रांस
सर्वोच्च सम्मान
ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द लीजन ऑफ़ ऑनर
(Grand Cross of the Legion of Honour)
|15
|2023
|ग्रीस
द ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ ऑनर
(The Grand Cross of the Order of Honour)
|16
|2024
नाइजीरिया
राष्ट्रीय पुरस्कार
ग्रैंड कमांडर ऑफ़ द आर्डर ऑफ़ नाइजर
(Grand Commander of the Order of Niger)
|17
|2024
गयाना
सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार
|द आर्डर ऑफ़ एक्सीलेंस
(The Order of Excellence)
|18
|2024
डोमिनिका
सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार
डोमिनिका अवार्ड ऑफ़ ऑनर
(Dominica Award of Honour)
|19
|2024
|बारबाडोस
आनरेरी आर्डर ऑफ़ फ्रीडम ऑफ़ बारबाडोस
(Honorary Order of Freedom of Barbados)
|20
|2024
कुवैत
राष्ट्रीय पुरस्कार
द आर्डर ऑफ़ मुबारक अल-कबीर
(The Order of Mubarak Al- Kabeer)
|21
|2025
मॉरीशस
सर्वोच्च सम्मान
द ग्रैंड कमांडर ऑफ़ द आर्डर ऑफ़ द स्टार एंड की ऑफ़ द इंडियन ओशन
(The Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean)
|22
|2025
श्रीलंका
विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च सम्मान
|श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार
(Sri Lanka Mitra Vibhushana award)
|23
|2025
साइप्रस
का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
द ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द आर्डर ऑफ़ मकारिओस III
(The "Grand Cross of the Order of Makarios III”)
|24
|2025
घाना
का राष्ट्रीय सम्मान
अफसर ऑफ़ द आर्डर ऑफ़ द स्टार ऑफ़ घाना
(Officer of the Order of the Star of Ghana)
|25
|2025
त्रिनिदाद और टोबैगो
का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार
ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो
(The Order of the Republic of Trinidad & Tobago)
|26
|2025
ब्राज़ील
का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान
ग्रैंड कॉलर ऑफ़ द नेशनल ऑर्डर ऑफ़ द सदर्न क्रॉस
(The Grand Collar of the National Order of the Southern Cross)
|27
|2025
ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शियेंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस
(The Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis)
|28
|2025
इथियोपिया
का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान
द ग्रेट ऑनर - निशान ऑफ़ इथियोपिया
(The Great Honor Nishan of Ethiopia)
|29
|2026
इज़राइल
का सर्वोच्च संसदीय सम्मान
स्पीकर ऑफ़ द नेसेट मैडल
(Speaker of the Knesset Medal)
अन्य बड़े सम्मान
संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड (2018) - संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान
सियोल शांति पुरस्कार (Seoul Peace Prize) (2018) - सियोल पीस प्राइज कल्चर फाउंडेशन
प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार (2019) - किसी राष्ट्र के नेता को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है - पीएम मोदी को उनके "राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व" के लिए दिया गया
'ग्लोबल गोलकीपर' पुरस्कार (2019) - स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा
ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड (2021) - कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स CERA द्वारा - वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के लिए नेतृत्व की प्रतिबद्धता के लिए
