कानून नियम जरूरी, लेकिन किसी को परेशानी न हो... इंडिगो मामले के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी समेत एनडीए सांसदों की बैठक को संबोधित किया. संसद के शीतकालीन सत्र के बीच हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा, हमें नियमों और कानूनों को बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि उससे सुशासन बेहतर हो सके और लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. पीएम मोदी ने इंडिगो संकट के बीचएनडीए सांसदों की बैठक के दौरान ये बात कही. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को ये जानकारी दी. इंडिगो की उड़ानों का कैंसिल होने का सिलसिला 2 दिसंबर से शुरू हुआ था और एक हफ्ता हो चुका है. हालांकि पायलटों का ड्यूटी नियम वापस लेने के बाद इंडिगो की उड़ानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.

सुधारों पर जोर दें- पीएम मोदी

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने NDA संसदीय दल की बैठक को लेकर विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने सांसदों को बताया कि उन्हें केंद्र, राज्य और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या-क्या करना है, उसके बारे में विस्तार से बताया है. पीएम ने लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए सुधार पर बहुत जोर दिया है. रिफॉर्म्स का मतलब सिर्फ आर्थिक वित्तीय सुधार नहीं, आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का लक्ष्य. भारत के सभी नागरिकों को सरकार की ओर से कोई भी तकलीफ नहीं झेलनी पड़े, नियम-कानून अच्छी बात है, लेकिन जनता को परेशानी करने के लिए. कोई भी ऐसा कानून नियम नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी हो.

कानून आम आदमी पर बोझ नहीं, बल्कि उनकी सुविधा के लिए होने चाहिए. पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में देश को और तेजी से आगे ले जाने के लिए और तेजी से काम करने के लिए कहा है.

नीतीश कुमार की तारीफ की

पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का शिल्पकार भी कहा. पीएम ने भाजपा समेत सभी घटक दलों की सांसदों की बैठक को संबोधित किया. बजट को लेकर फीडबैक देने को कहा. सांसदों से संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की सलाह दी. 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से जुड़े समारोहों में शामिल होने की सलाह दी.बैंकों में जनता के 78 हजार करोड़ रुपये पड़े हैं, उसको वापस दिलाने में मदद करें.