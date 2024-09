ब्रुनेई पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, क्राउन प्रिंस अल-मुहतादी ने किया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) मंगलवार को ब्रुनेई पहुंच गए. यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है. पीएम मोदी का क्राउन प्रिंस अल-मुहतादी (Crown Prince Al-Muhtadi) ने जोरदार स्वागत किया. ब्रुनेई में पीएम मोदी राजधानी बंदर सेरी बेगावान में अपने होटल पहुंचे. जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at a hotel in Brunei's capital Bandar Seri Begawan where he is staying during his visit. Members of the Indian diaspora welcome him here.



(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/Iyb3LPbNhX