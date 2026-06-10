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PM मोदी के 12 साल: दुनियाभर से मिल रहे बधाई संदेश, जानें- किसने क्‍या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले शख्‍स बन गए हैं. इसी के साथ उन्‍होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इस अवसर पर PM मोदी को दुनियाभर से बधाई संदेश मिल रहे.

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PM मोदी के 12 साल: दुनियाभर से मिल रहे बधाई संदेश, जानें- किसने क्‍या कहा
नई दिल्‍ली:

केंद्र की एनडीए सरकार को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबे समय तक बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया है. उन्‍होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है. इस मौके पर दुनियाभर से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश आ रहे हैं. 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. तब उन्होंने NDA गठबंधन के रूप में देश को एक मजबूत और स्थिर सरकार दी. प्रधानमंत्री मोदी का कुल प्रशासनिक अनुभव (CM+PM) अब 24 साल 8 महीने से अधिक हो चुका है.   

मालदीव के राष्‍ट्रपति ने PM मोदी को दी बधाई 

मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू (Dr. Mohamed Muizzu) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर बधाई देते हुए कहा, 'भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई. मालदीव आपसी सम्मान, संप्रभु समानता और साझा हितों के आधार पर भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर है.'

PM मोदी की समर्पित जनसेवा, नेतृत्व का प्रमाण: भारत में अमेरिकी राजदूत

भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए विशेष दूत, सर्जियो गोर ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा, 'भारत की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई. यह उपलब्धि दशकों की उनकी समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का एक प्रमाण है, उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पोस्‍ट में लिखा, 'नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई! आज वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. हाल के हफ्तों में रोम में आपसे दोबारा मिलकर और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करके हमें बेहद खुशी हुई है, जो हमारे राष्ट्र और हमारी जनता के लिए नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भविष्य की ओर देखती है.

इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री मोदी को 12 साल तक प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई देते हुए लिखा...

'PM मोदी के निरंतर सफलता की कामना'

मंगोलिया के वर्तमान राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो पोस्‍ट करते हुए लिखा, 'प्रधानमंत्री के तौर पर आपके तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने और आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बनने पर कृपया मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें. यह ऐतिहासिक उपलब्धि आपके नेतृत्व और भारत के लोगों के आप पर अटूट भरोसे और विश्वास का प्रमाण है. मुझे खुशी है कि मैं मंगोलिया-भारत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती के रिश्तों को और गहरा करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करूंगा. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और निरंतर सफलता की कामना करता हूं, और भारत के मित्रवत लोगों की निरंतर समृद्धि और भलाई के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं.'

'आपका सफर समर्पण, दृढ़ता और सार्वजनिक सेवा का प्रमाण'

केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति विलियम सामोई रुटो ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश भेजा. उन्होंने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट किया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक सेवा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर हार्दिक बधाई. आज आप भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन कार्यकालों के दौरान भारत की जनता द्वारा आपके नेतृत्व पर जताए गए विश्वास और भरोसे को दर्शाता है. साधारण शुरुआत से इस मुकाम तक का आपका सफर समर्पण, दृढ़ता और सार्वजनिक सेवा का प्रमाण है. केन्या भारत के साथ अपनी मजबूत और स्थायी साझेदारी को महत्व देता है और दोनों देशों की जनता के पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग को और गहरा करने की आशा रखता है. भारत की जनता की सेवा में आपकी निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं.

'भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था'

टेक्सास से रिपब्लिकन अमेरिकी सीनेटर जॉन कॉर्निन ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, 'भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर पीएम नरेंद्र मादी को बधाई. तीन बार लोकतांत्रिक जनादेश के जरिए 1.4 अरब लोगों का भरोसा जीतकर 4,399 दिनों तक नेतृत्व किया. 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने से लेकर भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने तक, पीएम मोदी का कार्यकाल बदलाव लाने वाला रहा है. अमेरिका-भारत की साझेदारी पहले से कहीं ज्‍यादा मजबूत हुई है.'

'देश को सफलता की राह पर आगे बढ़ाया'

भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उनकी र‍िकॉर्ड उपलब्‍ध‍ि पर बधाई दी. उन्होंने 'एक्‍स' पर पोस्ट किया, 'भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के लिए पीमए नरेंद्र मोदी को बधाई. अपने दोस्त और इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे पीमए नेतन्‍याहू की तरह आपने कई बड़े सुधारों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया है और देश को सफलता की राह पर आगे बढ़ाया है.'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्‍वीर साझा करते हुए उन्हें बधाई संदेश भेजा. स्कॉट मॉरिसन ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, 'भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई. एक सच्चे राजनेता जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया में देश की साख को बदल दिया है. हमें उस व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर गर्व है जिसे हमने मिलकर बनाया है. बधाई हो मेरे दोस्त.'

प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक सफर

  • 7 अक्टूबर 2001: गुजरात के मुख्यमंत्री बने
  • 2002, 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का नेतृत्व किया
  • 9 जून 2013: भाजपा की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख बने
  • 13 सितंबर 2013: भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया
  • 26 मई 2014: पहली बार प्रधानमंत्री बने
  • 30 मई 2019: दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ
  • 9 जून 2024: तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला

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PM Narendra Modi, Pm Modi 12 Years, President Of Maldives
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