Live: राजस्थान-गुजरात को आज बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी, जयपुर में मेट्रो फेज-2 होगी शुरू

Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे. दोनों राज्यों को पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं. जयपुर मेट्रो फेज-2 का शुभारंभ पीएम मोदी आज कर देंगे. राजस्थान में पीएम मोदी बालोतरा में 1.06 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. वहीं गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन भी आज होगा. दोनों राज्यों को आज प्रधानमंत्री मोदी बड़े गिफ्ट देने वाले हैं. पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजस्थान और गुजरात में तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं.

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