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एक साथ 75 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन, जालंधर-वाराणसी नई ट्रेन भी... PM मोदी देंगे पंजाब को बड़ी सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब दौरे के दौरान 75 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का लोकार्पण और जालंधर-वाराणसी नई ट्रेन सेवा की आधारशिला भी रखी जाएगी.

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एक साथ 75 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन, जालंधर-वाराणसी नई ट्रेन भी... PM मोदी देंगे पंजाब को बड़ी सौगात
PM मोदी एक साथ करेंगे 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 75 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे. पीएम 17 जुलाई को पंजाब का दौरा करेंगे. इस दौरान वह कई रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे.पीएम मोदी जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के नए रूप का उद्घाटन करेंगे. यह 110 साल पुराना स्टेशन है जिसे केंद्र सरकार ने 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत नया रूप दिया है. यह रेलवे सेक्टर में आधुनिकीकरण लाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है. इस प्रोजेक्ट से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, रेलवे स्टेशनों तक पहुंचना आसान होगा और वे ट्रांसपोर्ट हब में बदल जाएंगे.

वाराणसी के लिए चलेगी नई ट्रेन

इस नए रूप वाले स्टेशन की शुरुआत करने के अलावा, वह जालंधर और वाराणसी के बीच एक और ट्रेन सेवा की आधारशिला भी रखेंगे. इस ट्रेन का नाम 'श्री गुरु रविदास जी महाराज' एक्सप्रेस रखा गया है. यह नाम महान संत के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का प्रचार किया था. इन सिद्धांतों की जड़ें पंजाब में, खासकर अनुसूचित जाति समुदाय के बीच, आज भी बहुत गहरी हैं.  प्रधानमंत्री 17 जुलाई को दोपहर 3.55 से सवा 5 बजे तक जालंधर में रहेंगे.

इस मौके को पंजाब के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अहम पल बताते हुए पंजाब बीजेपी प्रमुख ने कहा कि इन स्टेशनों को आधुनिक और यात्रियों के लिए सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट हब में बदला गया है. इनमें विश्वस्तरीय सुविधाएं दी गई हैं और साथ ही इनकी स्थानीय विरासत और आर्किटेक्चरल पहचान को भी बनाए रखा गया है.

स्टेशन पर क्या-क्या सुविधाएं?

इस रीडेवलपमेंट में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, आसान पहुंच, बेहतर वेटिंग एरिया, आधुनिक कॉनकोर्स, अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एस्केलेटर और यात्रियों के लिए अन्य सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं.

ढिल्लों ने कहा कि पीएम मोदी की दूरदर्शी लीडरशिप में भारतीय रेलवे में अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है. 'अमृत भारत स्टेशन योजना' का मकसद देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक गेटवे के तौर पर विकसित करना है, जिससे कनेक्टिविटी, टूरिज्म, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले.

पंजाब चुनाव से पहले PM मोदी का बड़ा दौरा

विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में पंजाब भाजपा नेता इस दौरे की तैयारी कर रहे हैं और इसे विकास केंद्रित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. फेसबुक पोस्ट में पंजाब भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया और इस कार्यक्रम को अपने राज्य के लिए एक मील का पत्थर बताया. यह भी बताया गया कि पीएम मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में कई अन्य राज्यों का दौरा किया है, लेकिन उन्हें पंजाब आने का मौका नहीं मिला था और अब उन्हें पंजाब के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा. 

यह दौरा इसलिए भी अहम है, क्योंकि पंजाब में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, जहां पार्टियों ने भविष्य के चुनावों के लिए अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. भाजपा के लिए, जिसका पंजाब में एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर सफर दूसरे राज्यों की तुलना में काफी नया है और जो कई दशकों से राज्य में राजनीतिक गठबंधन पर निर्भर रही है, यह दौरा पंजाब में विकास के संदेश के साथ वोटरों तक पहुंचने का मौका देगा. जालंधर स्टेशन पर दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं. सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा रही है और कार्यक्रम के लिए लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था की जा रही है.

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