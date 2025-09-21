बिहार अधिकार यात्रा के समापन के दिन शनिवार को आरजेडी नेता तेजस्‍वी यादव की सभा में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गालियां सुनाई दीं. महुआ में तेजस्‍वी यादव की सभा के दौरान मंच के नीचे से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्‍द सुनाई दिए. मंच के सामने समर्थकों की भीड़ में से पीएम मोदी को गालियां दी गईं. इसको लेकर बीजेपी ने घोर आपत्ति जताई है. बीजेपी ने तेजस्‍वी की पार्टी को गालीबाज आरजेडी कहा और इसे लोकतंत्र का घोर अपमान बताया है. वहीं आरजेडी की ओर से इस घटना पर सफाई भी सामने आई है. आरजेडी का कहना है कि वीडियो में छेड़-छाड़ कर पेश किया गया है.

तेजस्‍वी दे रहे थे भाषण और तभी...

तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जब महुआ पहुंची तो सभा में मौजूद भीड़ से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गालियां सुनाई दी. तेजस्वी यादव मंच से केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखे हमले कर रहे थे और आरोप है कि इसी दौरान मंच के नीचे मौजूद भीड़ में से समर्थकों ने प्रधानमंत्री को लेकर गालियां दीं. पूरा माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गया.

बीजेपी ने जताई घोर आपत्ति

बिहार के डिप्‍टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा, 'तेजस्वी यादव के मंच से, उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताश्री को गाली दी गई. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है.' उन्‍होंने सवाल उठाया, 'क्‍या यही विपक्ष की राजनीति है. क्‍या मां-बहनों को गाली देना ही उनका संस्कार और हथियार बन गया है?' उन्‍होंने कहा, 'बिहार की जनता इस गंदी राजनीति को अच्छी तरह समझ रही है और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी.'