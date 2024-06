पीएम मोदी राजघाट में राष्‍ट्रपित महात्‍मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद 'नेशनल वॉर मेमोरियल' पहुंचे, जहां उन्‍होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उनके साथ भाजपाा अध्‍यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे. बता दें कि नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. शाम को 7:15 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी.

#WATCH | Delhi: PM-designate Narendra Modi lays wreath at the National War Memorial, ahead of his swearing-in ceremony, to be held today at Rashtrapati Bhawan.

He will take oath as the Prime Minister for the third consecutive term, today at 7:15 PM. pic.twitter.com/rLEg2sL8FU