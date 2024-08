US राष्ट्रपति जो बाइडेन से PM मोदी की बातचीत, बांग्लादेश और यूक्रेन के हालात पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है. पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नेताओं के बीच बांग्लादेश और यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की. हमने यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का विस्तृत आदान-प्रदान किया. मैंने शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए भारत का पूर्ण समर्थन दोहराया. हमने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चर्चा की और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया."

