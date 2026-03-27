हाथ जोड़े, ताली बजाई.. पीएम नरेंद्र मोदी ने PMO से कुछ यूं किया रामलला के सूर्यतिलक के दर्शन

अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर आज राम मंदिर में भव्य आयोजन हुआ है. जैसे ही दोपहर के 12 बजे सूर्य की किरणें सीधे भगवान राम की मस्तक पर चमकने लगी. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएमओ से रामलला के सूर्यतिलक के दर्शन किए.

पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में से सीधे रामलला के सूर्यतिलक का दर्शन किया. तस्वीरों में जैसे ही सूर्यतिलक शुरू होता है पीएम मोदी ताली बजाते हुए दिख रहे हैं. गौरतलब है कि पीएम मोदी ने ही राम मंदिर का उद्घाटन किया था.

राम मंदिर में रामलला का सूर्यतिलक

जैसे ही सूर्यतिलक भगवान राम के मस्तक पर आया, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया. गौरतलब है कि अयोध्या में आज रामनवमी के अवसर पर भव्य तैयारियां की गई हैं.

राम मंदिर में रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें

रामनवमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. लाखों भक्तों ने रामनवमी के इस पुण्य अवसर पर रामलला के दर्शन किए. भक्तों को कोई असुविधा न हो इसके लिए यूपी प्रशासन कल से ही तैयारी में जुटा था.

