"ये बहुत अच्छी खबर...": World Lion Day पर पीएम मोदी ने शेयर की खास तस्वीरें

हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे (World Lion Day) मनाया जाता है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए शेरों की कई सारी तस्वीरें शेयर की. साथ ही पीएम ने शेर संरक्षण पर काम करने वाले सभी लोगों की सराहना की. पीएम ने पोस्ट में लिखा वर्ल्ड लायन डे (World Lion Day) पर, मैं शेर संरक्षण पर काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं और इनके रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं. जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत गुजरात के गिर में शेरों की एक बड़ी आबादी का घर है. पिछले कुछ वर्षों में, उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बहुत अच्छी खबर है.

On World Lion Day 🦁, I compliment all those working on Lion conservation and reiterate our commitment to protecting these majestic big cats. India, as we all know, is home to a large Lion population in Gir, Gujarat. Over the years, their numbers have increased significantly,… pic.twitter.com/PbnlhBlj71