बिहार विकास की राह पकड़ चुका है, एनडीए एकजुट है: सहरसा की चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में हैं. सहरसा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है. प्रधानमंत्री ने कहा कि अब विकास की इस रफ्तार को हमें मिलकर और तेज करना है. इसलिए - फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार में फिर से सुशासन सरकार लाना है. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का युवा, बिहार में काम करे, बिहार का नाम करे, ये हमारा संकल्प है.

पीएम मोदी ने कहा कि RJD और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती. इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कु-संस्कार, कुशासन और करप्शन जैसे ही शब्द भरे पड़े हैं. जंगलराज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार हमेशा से ही नारीशक्ति का सशक्त स्थान रहा है. माता सीता हों, देवी भारती हों, विदुषी गार्गी जैसी अनगिनत महिलाएं-माताएं हमारी प्रेरणा हैं. नारी सशक्तिकरण की इस प्रेरक भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं. कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है. भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व को जीता है. पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्वविजेता मिला है. ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के जीविका दीदी अभियान की आज देश में चर्चा हो रही है. नारी सशक्तिकरण के हमारे अभियान को बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना से भी बहुत बल मिला है. इस योजना को लेकर बिहार की हमारी बहनों में बहुत उत्साह दिख रहा है. बिहार की करीब 1.40 करोड़ बहनों के खाते में ₹10-10 हजार पहुंच चुके हैं.