पगड़ी, परंपरा और पहचान: 2015 से 2026 तक, कैसे हर साल बदला पीएम मोदी का रिपब्लिक डे लुक?

गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुक हर साल सुर्खियों में रहता है क्योंकि उनके पहनावे में सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, परंपरा और राजनीतिक संकेतों का अनोखा मिश्रण दिखता है. चाहे बात पगड़ी की हो, साफे की हो या खास टोपी की पीएम मोदी का रिपब्लिक डे स्टाइल हमेशा चर्चा में रहता है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है. हर साल उनकी पगड़ी सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं होती, वह किसी क्षेत्र, समुदाय या पारंपरिक शिल्प को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाने का माध्यम भी बन जाती है. राजस्थान से लेकर उत्तराखंड और गुजरात तक प्रधानमंत्री मोदी का पहनावा भारत की सांस्कृतिक पहचान का चलता‑फिरता कैनवास बन जाता है. आइए जानते हैं पिछले 12 साल में पीएम मोदी ने कब कैसा साफा पहना है.

2026: पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस 2026 में मरून कलर की पगड़ी पहनी है. इस पगड़ी पर सुनहरे कलर की पट्टी दिख रही है. पीएम मोदी ने ब्लू कलर का कुर्ता पहना है. पीएम मोदी जब नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की.

2025: 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी सफेद कुर्ता‑पायजामा और भूरे रंग की बंदगला जैकेट में नजर आए थे. इस साल उनकी मरून टोन की पगड़ी चर्चा का केंद्र बनी थी. पगड़ी में केसरिया रंग का प्रमुख इस्तेमाल भगवान राम के प्रिय रंग से जुड़ी प्रतीकात्मकता को दिखाता था. त्याग, साहस और बलिदान का संदेश उनकी पूरी उपस्थिति में झलक रहा था.

2024: गणतंत्र दिवस 2024 में पीएम मोदी पारंपरिक केसरिया ‘बांधनी' पगड़ी में दिखाई दिए. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस समारोह में उनके साथ मुख्य अतिथि थे. उनकी पगड़ी का शेड सांस्कृतिक गहराई और पारंपरिक सौंदर्य का बेजोड़ मेल था. समारोह में उनका यह लुक सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड हुआ.

2023: 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी बहुरंगी राजस्थानी पगड़ी में नजर आए थे. सफेद कुर्ता, ब्लैक कोट और पैंट के साथ उनका पहनावा बेहद संतुलित और आकर्षक लगा. कंधे पर सफेद स्टोल ने पूरे परिधान को अतिरिक्त गरिमा दी थी. उस वर्ष उनकी पगड़ी को सबसे चर्चित रिपब्लिक डे लुक्स में शामिल किया गया था.

2022: इस वर्ष पीएम मोदी ने उत्तराखंडी टोपी पहनी थी, जिस पर ब्रह्मकमलराज्य का राजकीय फूल विशेषता के रूप में सजा था. सफेद कुर्ता और हल्की जैकेट के साथ उन्होंने मणिपुरी स्टोल भी धारण किया. उनका यह पहनावा देश की विविध सांस्कृतिक विरासत का खूबसूरत मिश्रण था. पारंपरिक और आधुनिकता दोनों का संगम उनके लुक में देखने को मिला.

2021: 2021 में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के जामनगर की खास पगड़ी में दिखाई दिए, जो उन्हें शाही परिवार द्वारा भेंट की गई थी. सफेद कुर्ता‑जैकेट के साथ पगड़ी का लाल‑गुलाबी संयोजन विशेष रूप से आकर्षक था. यह वह वर्ष भी था जब पहली बार बांग्लादेश की सेना ने परेड में हिस्सा लिया.

2020: 71वें गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने सफेद कुर्ता‑चूड़ीदार पायजामा के साथ रंगीन सदरी पहनी थी. सिर पर केसरिया पगड़ी ने पूरे पहनावे को त्योहार जैसा रूप दिया. इस समारोह में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो मुख्य अतिथि थे. उनकी पारंपरिक पगड़ी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही.

2019: 70वें गणतंत्र दिवस में प्रधानमंत्री मोदी रंग-बिरंगी पगड़ी पहनकर समारोह में पहुंचे थे. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सायरिल रामफोसा इस समारोह के मुख्य अतिथि थे. पगड़ी के मल्टीकलर पैटर्न ने उनके पारंपरिक पहनावे में एक अनोखी ऊर्जा जोड़ी. उनका यह लुक लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हुआ.

2018 : 2018 का गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक रहा क्योंकि पहली बार 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मुख्य अतिथि बने. इस विशेष अवसर पर पीएम मोदी ने आकर्षक पारंपरिक साफा पहना. पगड़ी के लाल‑पीले रंगों का मिश्रण उनके व्यक्तित्व से मेल खा रहा था. यह वर्ष भारत की कूटनीतिक प्रस्तुति और सांस्कृतिक चमक दोनों के लिए यादगार बना.

2017: 68वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाबी रंग की पगड़ी में नज़र आए. समारोह में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मुख्य अतिथि थे. पगड़ी का गुलाबी शेड उनके संपूर्ण पहनावे को सौम्यता प्रदान कर रहा था. उनका यह लुक परेड के दौरान खूब सराहा गया.

2016: 2016 में पीएम मोदी ने जोधपुरी स्टाइल की परिधान चुना था. जिसमें पीले रंग की पगड़ी मुख्य आकर्षण रही. समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद मुख्य अतिथि थे. परेड खास इसलिए भी थी क्योंकि पहली बार विदेशी सैन्य दल ने इसमें हिस्सा लिया था.

2015: 2015 प्रधानमंत्री मोदी का पहला गणतंत्र दिवस समारोह था. उन्होंने राजस्थानी बंधनी पगड़ी पहनकर अपनी उपस्थिति को खास बनाया था. इस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि थे, जिससे समारोह को वैश्विक महत्व मिला. उनकी पगड़ी का रंग और डिजाइन पूरे देश में सुर्खियों में छा गया.

