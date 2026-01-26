विज्ञापन

कुर्ता-जैकेट से पगड़ी तक Republic Day पर साल-दर-साल बदला PM Modi का लुक, देखिए 2015 से 2026 तक का सफर

PM Modi Republic Day Looks: 2015 से 2026 तक पीएम मोदी के रिपब्लिक डे लुक्स को देखें तो साफ समझ आता है कि उनका पहनावा फैशन नहीं, बल्कि संदेश होता है कभी सादगी का, कभी परंपरा का और कभी आत्मनिर्भर भारत का.

कुर्ता-जैकेट से पगड़ी तक Republic Day पर साल-दर-साल बदला PM Modi का लुक, देखिए 2015 से 2026 तक का सफर
2015 से 2026 तक की तस्वीरों में देखिए PM मोदी का लुक, स्टाइल और परंपरा की झलक

PM Modi Republic Day Outfit: गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड, झांकियों और झंडारोहण का दिन नहीं होता, बल्कि यह भारत की पहचान, आत्मसम्मान और परंपरा का उत्सव भी है. हर साल 26 जनवरी को देश की नजरें कर्तव्य पथ पर होती हैं और उसी मंच पर प्रधानमंत्री का लुक और स्टाइल भी लोगों का ध्यान खींचता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए  गणतंत्र दिवस (Republic Day) केवल एक औपचारिक अवसर नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को दुनिया के सामने दिखाने का मंच रहा है. 2015 से 2026 तक उनके रिपब्लिक डे लुक्स को देखें तो साफ समझ आता है कि उनका पहनावा फैशन नहीं, बल्कि संदेश होता है कभी सादगी का, कभी परंपरा का और कभी आत्मनिर्भर भारत का.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुक हर साल सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहता. यह लुक उस साल के राजनीतिक माहौल, राष्ट्रीय संदेश, मौसम और सांस्कृतिक सोच को भी दर्शाता है. यही वजह है कि उनका पहनावा हर साल चर्चा में रहता है. आइए, साल-दर-साल तस्वीरों के जरिए समझते हैं PM मोदी के रिपब्लिक डे लुक का यह खास सफर.

2015 से 2026 तक PM मोदी का रिपब्लिक डे लुक | PM Modi's Republic Day Look From 2015 to 2026

साल 2015 सादगी में गरिमा

यह साल नए प्रधानमंत्री की पहचान गढ़ने का था. इस दौर में PM मोदी का रिपब्लिक डे लुक बेहद सादा लेकिन प्रभावशाली था. हल्के रंग का कुर्ता, नेहरू जैकेट और साफ-सुथरा अंदाज. संदेश साफ है पद बड़ा है, पर दिखावा नहीं.लोकतंत्र में सादगी सबसे बड़ी शान.

साल 2016 निरंतरता और अनुशासन

विंटर-फ्रेंडली जैकेट, हल्का कुर्ता. इन सालों में उनके पहनावे में भारतीयता और गहराई से दिखी. खास रंगों की जैकेट और पारंपरिक कटिंग. लुक बताता है कि स्टाइल में बदलाव जरूरी नहीं, अगर पहचान मजबूत हो.

साल 2017 रंगों के जरिए नेतृत्व

इस साल वह गहरे रंग की जैकेट में नजर आए. मोदी के लुक में परिपक्वता और नेतृत्व की स्थिरता नजर आई. गहरे रंग, सधी हुई स्टाइलयहां रंग सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का संकेत है.

साल 2018: एलिगेंस और परंपरा

साल 2018 में पीएम मोदी ने क्लीन कट जैकेट, परंपरागत कुर्ता पहना. यह लुक बताता है कि इंडियन वियर भी ग्लोबल एलिगेंस रख सकता है.

साल 2019: केसरिया पगड़ी, बड़ा संदेश

2019 में पीएम मोदी कुर्ता-जैकेट, केसरिया पगड़ी में दिखे. यह सिर्फ पगड़ी नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास का एलान था.

साल 2020: शाही लेकिन बैलेंस

इस साल पीएम क्लासिक जैकेट, पीली/सुनहरी पगड़ी पहने हुए थे. प्रधानमंत्री रॉयल टच के साथ यह लुक स्थिर और परिपक्व नेतृत्व दिखाता है.

साल 2021: कोरोना काल की सादगी

कोरोना काल में रिपब्लिक डे भी सादगी भरा रहा. PM मोदी का पहनावा भी उसी भावना को दर्शाता दिखा. बेहद सादा, कम लेयर. यह लुक संवेदनशीलता और साझा दुख का प्रतीक बना.

साल 2022: मिनिमल पावर ड्रेसिंग

इस साल पीएम मोदी सादा कुर्ता, स्ट्रॉन्ग जैकेट पहने नजर आए. कम में ज्यादा असर, यह साल इसी सोच का था, जो उनके व्यक्तित्व से साफ झलका.

साल 2023: देसी फैब्रिक का दौर

इस साल उनके रिपब्लिक डे लुक में भारतीय हथकरघा और लोकल फैब्रिक की साफ झलक दिखी. Vocal for Local सिर्फ भाषण नहीं, पहनावे में भी दिखा.

साल 2024: बैलेंस और मैच्योर

2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सॉफ्ट कलर पैलेट को चुना. साफ संदेश ये रहा कि अनुभव झलकता है, लेकिन भारीपन नहीं.

2025–2026: अनुभव, संतुलन और विरासत

हालिया सालों में PM मोदी का रिपब्लिक डे लुक बेहद संतुलित नजर आता है. न ज्यादा प्रयोग, न जरूरत से ज्यादा सादगी. यह लुक अनुभवी नेता, परंपरा और आधुनिकता का संतुलन, एक स्थिर और आत्मविश्वासी भारत को दर्शाता है.

साल 2026

पीएम मोदी इस साल मरून कलर की पगड़ी पहने हुए दिखाई दिए. साथ ही पीएम मोदी ने नीले रंग कलर का कुर्ता और लाइट ब्लू कलर को कोट पहना है.

क्यों खास है PM मोदी का रिपब्लिक डे स्टाइल?

उनका पहनावा हर साल कोई न कोई संदेश देता है.
फैशन नहीं, विचारधारा झलकती है.
भारत की सांस्कृतिक विविधता को सम्मान.
राष्ट्रीय मंच पर भारतीय परंपरा की मजबूती.

