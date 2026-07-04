दौरे से पहले पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया में मिली जान से मारने की धमकी, जानें फेसबुक पर क्या लिखा गया

मेलबर्न में होने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के प्रचार के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के बारे में सोशल मीडिया पर एक परेशान करने वाली टिप्पणी पोस्ट किए जाने के बाद, उन्हें ऑनलाइन धमकी मिलने के मामले में जांच शुरू की गई है. यह धमकी "मेलबर्न मीट्स मोदी" कम्युनिटी इवेंट की घोषणा करने वाली एक फेसबुक पोस्ट के नीचे दी गई थी; यह कार्यक्रम 9 जुलाई को मार्वल स्टेडियम में होना है.

क्या दी गई धमकी

'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' ने रिपोर्ट किया है कि "ابو مصطفى" (अबू मुस्तफा) नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई टिप्पणी में कहा गया था, "इवेंट के दौरान स्टेडियम की छत बंद कर दी जाए, वरना वह ऑस्ट्रेलिया अपनी मौत के लिए आ रहे होंगे." इस मामले की सूचना उसी दिन ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस को दे दी गई थी. इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने 'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' को बताया कि जांच के दौरान अधिकारियों ने उस पोस्ट से जुड़े IP एड्रेस की पहचान कर ली है. अधिकारी इस मैसेज से जुड़ी परिस्थितियों और इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कोई अपराध हुआ है या इसकी योजना है.

यह कथित धमकी प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा से कुछ दिन पहले मिली है. इस यात्रा के दौरान उनके कई द्विपक्षीय कार्यक्रमों और कम्युनिटी इवेंट्स में शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें मेलबर्न में होने वाला कार्यक्रम भी शामिल है.

ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियां, वहां आने वाले दूसरे देशों के प्रमुखों को मिलने वाली धमकियों को बहुत गंभीरता से लेती हैं. हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय यात्राओं की सुरक्षा योजना में आमतौर पर कई एजेंसियां ​​शामिल होती हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस, राज्य पुलिस और खास सुरक्षा यूनिट्स शामिल हैं. ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस के प्रवक्ता ने 'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' को बताया कि खबर छपने के समय तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. 'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' को यह भी जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा इंतजामों के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के ध्यान में यह मामला लाया गया है. जांच जारी है.

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