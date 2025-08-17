- PM मोदी दिल्ली में अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II का उद्घाटन करेंगे.
- टिकरी बॉर्डर-पीरागढ़ी और रोहिणी क्षेत्रों की सड़कों पर सुबह से दोपहर दो बजे तक यातायात प्रभावित रहेगा.
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक रूट यूज करने और अपनी यात्रा योजना पहले से बनाने की सलाह दी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को दो बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. देश का पहला 8 लेन वाला अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II. पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि रविवार को पीएम मोदी रोहिणी में करीब 11,000 करोड़ रुपये की दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसके चलते टिकरी बॉर्डर-पीरागढ़ी राजमार्ग पर और रोहिणी क्षेत्र में यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है. ये बदलाव दोपहर दो बजे तक लागू होंगे.
दोपहर 2 बजे तक रखें ध्यान
सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी की गई ट्रैफिक एडवायजरी के अनुसार, आम लोगों को सुबह से दोपहर 2 बजे तक टिकरी बॉर्डर-पीरागढ़ी और रोहिणी क्षेत्रों की सड़कों पर यात्रा से बचने के लिए कहा गया है. कारण कि इन रूट्स पर कार्यक्रम के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी.
कौन-सी सड़कें बंद रहेंगी?
दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त को 'अर्बन एक्सटेंशन रोड-II' के साथ-साथ रोहतक रोड पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर तक और टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी तक अन्य सभी जुड़ी सड़कें बंद रहेंगी. इसके साथ ही बताया गया है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भगवान महावीर रोड, बवाना रोड, कंझावला रोड, कंझावला लिंक रोड और बादशाह दहिया मार्ग पर ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है.
ट्रैफिक एडवायजरी रोहिणी क्षेत्र:
- रिंग रोड से आने वाले कमर्शियल वाहन रोहिणी की ओर नहीं आ सकेंगे.
कमर्शियल वाहनों के लिए डाइवर्जन पॉइंट्स:
- मधुबन चौंक
- आउटर रिंग रोड – के एन कटजू मार्ग क्रॉसिंग
- आउटर रिंग रोड – जेल रोड क्रॉसिंग
- दीपाली चौंक
- जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल क्रॉसिंग
- महादेव चौंक
- पंजाली चौंक
- काली चौंक
- वजीरपुर डिपो
- संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर
- NH-44/यूईआर-2
- बावाना रोड/बरवाला चौंक
- बावाना रोड/रोहिणी सेक्टर 35-36 क्रॉसिंग
- कबूतर चौंक (कांझवाला-बद्शा दहिया मार्ग)
ध्यान रखें
टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी के लिए:
- रोहतक रोड और जुड़ी सड़कें न लें.
- झरोड़ा से नजफगढ़-नंगलोई रोड होकर पीरागढ़ी जाएं.
पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर के लिए:
- रोहतक रोड न लें.
- नंगलोई-नजफगढ़ होते हुए झरोड़ा से टिकरी बॉर्डर जाएं.
रानी खेड़ा से टिकरी बॉर्डर के लिए:
- नंगलोई-नजफगढ़ रोड से झरोड़ा होते हुए टिकरी बॉर्डर जाएं.
रोहिणी के लोगों के लिए:
के एन कटजू मार्ग, रोहिणी जेल मार्ग और अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.
UER-2 कार्यक्रम के बारे में
टिकरी बॉर्डर-पीरागढ़ी और रोहिणी क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रतिबंध होंगे. यात्रियों को अपनी योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है.
प्रभावित सड़कें और प्रतिबंध:
- UER-2 मार्ग 17 अगस्त 2025 को बंद रहेगा.
- रोहतक रोड पर पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी के बीच रास्ते और जुड़ी सड़कों पर यातायात प्रभावित होगा.
- भगवन महावीर रोड और जुड़ी सड़कें (बावना रोड, कांझवाला रोड, कांझवाला लिंक रोड, दहिया मार्ग) प्रभावित होंगी.
- बंदी का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा.
कमर्शियल वाहनों के लिए प्रतिबंध:
- टिकरी बॉर्डर-पीरागढ़ी के बीच रोहतक रोड पर कमर्शियल वाहन अनुमति नहीं पाएंगे.
कमर्शियल वाहनों के लिए डाइवर्जन पॉइंट्स:
- टिकरी बॉर्डर
- घेवड़ा मोड़
- मुंडका रेड लाइट
- नंगलोई चौंक
- बक्करवाला मोड़
- झरोड़ा रोड (बहादुरगढ़ फ्लाईओवर टोल के नीचे)
- झरोड़ा नाला (फ्लाईओवर के नीचे, बहादुरगढ़ से UER-2 तक)
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मोदी रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार रोड-2 के अलीपुर-दिचाऊं कलां खंड का उद्घाटन करेंगे. ये न केवल दिल्ली, बल्कि आसपास के इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा की तरह होगा.
