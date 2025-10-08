मेरा सपना है हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करे... नवी मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर PM मोदी

Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) बनकर तैयार हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का 8 अक्टूबर को उद्घाटन कर दिया है. यह एयरपोर्ट सिर्फ मुंबई और पूरे पश्चिमी भारत की हवाई यात्रा के लिए एक बड़ी राहत और बूस्ट नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का एक जबरदस्त प्रतीक भी है.

मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी की खास बातें:

आज मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ. मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है.

एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा.

जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो, जब देशवासियों तक तेज विकास का लाभ पहुंचाने की इच्छा शक्ति हो तो नतीजे भी मिलते हैं.

मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके.

हमारी हवाई सेवा और इससे जुड़ी इंडस्ट्री इसका बहुत बड़ा प्रमाण है

पीएम ने कहा, "आज मुंबई को पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो भी मिली है. इससे मुंबई में परिवहन और आसान होगा, लोगों का समय बचेगा. यह भूमिगत मेट्रो विकसित होते भारत का जीवंत प्रतीक है. मुंबई जैसे व्यस्त शहर में, जमीन के नीचे और ऐतिहासिक ईमारतों को सुरक्षित रखते हुए यह शानदार मेट्रो बनाई गई है. मैं इससे जुड़े श्रमिकों और इंजीनियर्सों को भी बधाई देता हूं."

मुंबई जैसे व्यस्त शहर में जमीन के नीचे यह शानदार मेट्रो बनाई गई है. यह भारतीयों के लिए अनगिनत अवसरों का समय है. अभी कुछ दिन पहले ही 60 हजार करोड़ रुपये की पीएम सेतु स्कीम लॉन्च हुई है : पीएम मोदी

हर साल 2 करोड़ यात्रियों के आवाजाही की उम्मीद

19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस एयरपोर्ट से शुरुआत में हर साल 2 करोड़ यात्रियों के आवाजाही की उम्मीद है. करीब 2,866 एकड़ में फैला यह एयरपोर्ट महज एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसका सपना मुंबईवासी बीते 25 वर्षों से देख रहे थे.

बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक एयरपोर्ट बनते चले गए. साल 2014 में हमारे देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर गई है: पीएम मोदी

पश्चिमी भारत के हवाई यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है. एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई, पुणे और कोंकण क्षेत्र में यात्रियों को सुविधाओं के साथ व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे पश्चिमी भारत के हवाई यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा.