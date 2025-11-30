टीम भावना से हर काम सफल हो सकता है... मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 128वें एपिसोड में देश को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवंबर का महीना बहुत सी प्रेरणाएं लेकर आया है. उन्‍होंने कहा कि 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' पर सेंट्रल हॉल में में विशेष कार्यक्रम हुआ. वहीं वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों की शानदार शुरुआत हुई, अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा का आरोहण हुआ और कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण किया गया. साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि टीम भावना से हर काम सफल हो सकता है.

इसरो की अनोखी प्रतियोगिता के बारे में बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा. ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था. इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे Gen-Z मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे.

उन्‍होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई. उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा.

खाद्यान्न उत्पादन में ऐतिहासिक रिकॉर्ड

पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है. 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है.

पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं. लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं. इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को थ्रीडी, लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्‍नीक से दिखाया जा रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि मैं नेचर फार्मिंग के एक विशाल सम्मेलन में हिस्सा लेने कोयंबटूर गया था. दक्षिण भारत में नेचुरल फार्मिंग को लेकर हो रहे प्रयासों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ. उन्‍होंने कहा कि कितने ही युवा उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवर अब नेचुरल फार्मिंग फील्‍ड को अपना रहे हैं.