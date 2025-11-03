भारत में रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगी नई उड़ान, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ का आरडीआई फंड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुछ ही देर में पहले ‘उभरते विज्ञान और टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्फ्रेंस (ESTIC)-2025' का उद्घाटन करेंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में प्राइवेट सेक्टर निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फंड लॉन्च करेंगे. ESTIC को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सरकार का एक अहम प्रोग्राम बताया गया है, जिसे हर साल आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के बयान के अनुसार, तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस में शैक्षणिक संस्थान, रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, इंडस्ट्री और सरकार की ओर से 3,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे. इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रमुख वैज्ञानिक, इनोवेटर्स और पॉलिसी मेकर्स भी भाग लेंगे.

देश के R&D इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री एक लाख करोड़ रुपये की रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) स्कीम फंड की शुरुआत करेंगे. बयान में कहा गया है कि इस स्कीम का उद्देश्य देश में प्राइवेट सेक्टर आधारित रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना है.

‘Imagine (कल्पना करो), Innovate (नवाचार करो), Inspire (प्रेरणा दो)' थीम के तहत यह कॉन्फ्रेंस पॉलिसी मेकर्स, टॉप साइंटिस्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एजुकेटर्स, स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा.

विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ESTIC एक ऐसा मंच होगा जो कमियों की पहचान, पार्टनरशिप बनाने और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को भारत की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज से जोड़ने के रास्ते तैयार करेगा.

कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों के लेक्चर, पैनल डिस्कशन, प्रेजेंटेशन और टेक्नोलॉजी शोकेस होंगे, जो भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए रिसर्चर्स, इंडस्ट्री और यंग इनोवेटर्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे.

कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से 11 विषयों पर चर्चा होगी: