नाइजीरिया में पीएम मोदी से मिलकर खुशी से झूमा मराठी समुदाय, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर यूं जताई खुशी

पीएम नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया में मराठी समुदाय की अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहने के लिए सराहना की. नाइजीरिया में मराठी समुदाय ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर खुशी जाहिर की. इसके बारे में जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नाइजीरिया में मराठी समुदाय ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर खुशी जाहिर की. यह वाकई सराहनीय है कि वे अपनी संस्कृति और जड़ों से कैसे जुड़े हुए हैं.

In Nigeria, the Marathi community expressed joy at Marathi being conferred the status of a Classical Language. It is truly commendable how they remain connected to their culture and roots. pic.twitter.com/hVDVykAGi2