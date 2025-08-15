पीएम मोदी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि आजादी के अपने लोगों का पेट भरना बड़ी चुनौती थी. यही मेरे देश के किसान हैं जिन्होंने खून-पसीना एक करके देश के भंडार को भर दिया. अनाज के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बना दिया. एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी उसकी आत्मनिर्भरता है. विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत. जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्नचिन्ह लग जाता है. दुर्भाग्य तो तब हो जाता जब निर्भरता की आदत लग जाए. ये आदत खतरे से खाली नहीं है. इसलिए प्रति पल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर रहने के लिए. आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है. आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है, जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी कम हो जाता है. हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है. ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि मेड इन इंडिया का क्या कमाल था. दुश्मनों को हमारे हथियारों के बारे में पता तक नहीं चले. सोचिए अगर हम आत्मनिर्भर ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी तेज गति से हम कर पाते. पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, इसी की चिंता बनी रहती. मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में इसलिए बगैर किसी रुकावट के हमारे सेना प्राकरम करती रही.