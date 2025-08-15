प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं. ये लगातार 12वां साल है जब पीएम मोदी लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले हैं. पीएम मोदी का आज का भाषण कई मायनों में खास होने वाला है. पीएम मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और अपनी सरकार के विस्तारित कल्याण मॉडल का जिक्र कर सकते हैं. हम आपको पीएम मोदी के संबोधन की हर अपडेट यहां देने जा रहे हैं...
हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का तोहफा देने वाले हैं - पीएम मोदी
इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम करने वाला हूं. इस दिवाली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. बीते आठ साल में जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है. आठ साल के बाद समय की मांग है कि हम इसका रिव्यू करें. हमने रिव्यू किया और तय किया की हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं. इससे हमारे एमएसएमई को लाभ मिलेगा. इससे इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा फायदा है. आज देश विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में लगातर काम कर रहे हैं. हम बहुत तेजी से ये अचीव कर लेंगे.
इनकम टैक्स में बड़ा रिफॉर्म किया है - पीएम मोदी
हमने दर्जनों का कानूनों को सरल करने के लिए उसमें बदलाव किए हैं. इस बार भी इनकम टैक्स में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है. हमने 280 से ज्यादा धारा समाप्त किया है. आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं हमने नागरिकों के जीवन को भी आसान करने का काम किया है. हमने कई अहम बदलाव किए हैं. कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 12 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स जीरो कर दिया जाएगा. देश का सामर्थ्य बढ़ता है तो ऐसा ही होता है. हम अंग्रेजों की दंडसंहिता को खत्म कर न्यायसंहिता लेकर आया है. ये सब मैं मैं किसी का बुरा करने के लिए नहीं कर रहा हूं. मेरा राजनीतिक दल भी देश के लिए आगे आएं मेरा साथ दें.
हमें अपनी लकीर लंबी करने की जरूरत है - पीएम मोदी
मुझे लंबे समय से सरकार में काम करने का मौका मिला है. मैं सरकारों की मुसीबत से भी परिचित हूं. इसके बावजूद भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी की लकीर को छोटा करने में अपनी ऊर्जा नहीं खपानी है. हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है. हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी. आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनोंदिन बढ़ रहा है तो समय की मांग है कि हम अपनी लकीर को लंबी करें. मैं 25 साल के अपने शासन के अनुभव से कहता हूं कि अगर हमने ये रास्ता चुन लिया तो कोई स्वार्थ हमें अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता.
हम स्वदेशी का उपयोग मजबूरी में नहीं मजबूती के साथ उपयोग करेंगे - पीएम मोदी
हमें विश्व बजार में अपना लोहा मनवाना है. हमे अपनी गुणवत्ता का लोहा भी मनवाना है. दाम कम लेकिन दम ज्यादा का मंत्र हमें अपना होगा. आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया है. जवानी खपा दी ताकि देश आजाद हो सके. आज समाज की मांग है कि स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर जीने वाले लोगों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया. आज हमारा मंत्र होना चाहिए समृद्ध भारत. वोकल फॉर लोकल के मंत्र से आपके विश्वास से ये देश समृद्ध भारत बन जाएगा. इस मंत्र को आगे बढ़ाने में सभी को मेरी मदद कीजिए. भारत हम सबका है हम मिलकर वोकल फॉर लोकल को हर नागरिक का मंत्र बनाए. भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी चीजें, जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो हम उसी को खरीदेंगे उसी को अपनाएंगे. हम देखते ही देखते दुनिया बदल देंगे. मैं हर व्यापारी से आग्रह करता हूं कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप स्वदेशी उत्पाद को आगे बढ़ाएं. हम स्वदेशी का उपयोग मजबूरी में नहीं मजबूती के साथ उपयोग करेंगे.
ये आगे बढ़ने का अवसर है - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के युवाओं नए आइडिया पर काम करें. अपने आइडिया को मरने मत देना . आज का आइडिया आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा. आप आइये हिम्मत जुटाइये. देश रुकना नहीं चाहता है. 2047 अब दूर नहीं है. एक-एक पल की कीमत है. हम एक भी पल गवाना नहीं चाहते हैं. ये आगे बढ़ने का अवसर है. ये बड़े सपने देखने का अवसर. संकल्प के लिए समर्पित होने का अवसर है. मैं आपके साथ हूं.
हमें सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं साथ आएं - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि हम अपना खुदका प्लेटफॉर्म तैयार करें. हम आत्मनिर्भर बनें. आज हमें फर्टीलाइजर पर दूसरे पर निर्भर हैं. मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, उद्योग जगत से कहा हूं कि आइये हम फर्टिलाइजर के भंडार भर दें. ताकि हमें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े. आने वाले समय ईवी बैट्री का है. हम ये भी बनाएंगे. मैं ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मुझे अपने युवाओं पर भरोसा है. हमने ये पहले भी करके दिखाया है. हमनें अपनी वैक्सीन विकसित की. ये पहले कभी नहीं हुआ था. हमें वही जजबा जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा. हमें अपना बेस्ट देकर के रहना है. बीते 11 साल से उद्यमशिलता को बहुत बड़ी ताकत मिली है. आज लाखों स्टार्टअप देश की अर्थशक्ति को ताकत दे रहे हैं. उसी प्रकार से मुद्रा योजना से देश के करोड़ों को नौजवान, हमारी बेटियां मुद्रा योजना से लोन लेकर अपना कारोबार कर रहे हैं. खुद तो अपने पैरों पर खड़े हुए औऱ दूसरों को भी रोजगार का मौका दे रहे हैं.
भारत अपने बल अपना स्पेस स्टेशन बनाने पर काम कर रहा है - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत , गगनयान की तैयारी कर रही है. हम अपने दम पर अपना स्पेस स्टेशन बनाने पर काम कर रहे हैं. स्पेस सेक्टर पर 300 स्टार्टअप काम कर रहे हैं. ये है मेरे देश के नौजवानों की ताकत. ये है हमारे देश के नौजवानों के प्रति हमारा विश्वास. 140 करोड़ भारतवासी 2047 तक विकसित भारत की संकल्प की पूर्ति के लिए जुटे हैं. इसे पूरा करने के लिए हम हर सेक्टर में आधुनिक इको सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं. आज मेरा लाल किले की प्राचीर से देश के युवा वैज्ञानिकों को, हर प्रोफेशनल औऱ सरकार के हर विभागों को मेरा आह्वान है कि हमारा अपना मेड इन इंडिया जेट इंजन होना चाहिए. हम फॉर्मा में दिग्गज माने जाते हैं, क्या समय की मांग नहीं है कि हम रीसर्च और पेटेंट में और ताकत लगाएं.
हम समुद्र मंथन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि 50 परसेंड क्लिन एनर्जी का लक्ष्य हमने पांच साल पहले ही हमने प्राप्त कर लिया. हमनें लक्ष्य निर्धारित किया था कि ये आंकड़ा हम 2030 तक पूरा करेंगे. लेकिन हमनें ये 2025 में ही हासिल कर लिया है. ईंधन लाने में करोड़ों रुपये अगर बाहर से लाने में खर्च ना करना पड़ता तो विकास को और तेजी मिलती. देश को विकसित बनाने के लिए समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं. हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए तेल के भंडार औऱ गैस के भंडार को खोजने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं.
50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में 50 से 60 साल पहले सेमीकंडक्टर के विचार की भ्रूण हत्या क चुकी है. जबकि 50-60 पहले ही कई देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी महारथ हासिल कर चुके हैं. अब हमने उस मोड़ को छोड़कर इसे मिशन मोड़ में काम शुरू किया है. कई नए यूनिट्स को स्थापित करने पर हम काम कर रहे हैं. इसी साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में आ जाएगी. ऊर्जा के क्षेत्र में हम एनर्जी के लिए बहुत सारे देशों पर निर्भर हैं. लाखों करोड़ रुपये खर्च कर हमें ईंधन लाना पड़ता है. हमें अपने देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा. आज देश में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ गई है. हम क्लीन एनर्जी की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है. भारत मिशन ग्रीन हाइड्रोजन पर हजारों करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है. भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बड़े फैसले ले रहे है. न्यूक्लिय एनर्जी में कई नए रिएक्टर पर काम किया जा रहा है. 2047 तक हम परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना से ज्यादा आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं .
आत्मनिर्भर होना सामर्थ्यवान होने की निशानी है - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि आजादी के अपने लोगों का पेट भरना बड़ी चुनौती थी. यही मेरे देश के किसान हैं जिन्होंने खून-पसीना एक करके देश के भंडार को भर दिया. अनाज के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बना दिया. एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी उसकी आत्मनिर्भरता है. विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत. जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्नचिन्ह लग जाता है. दुर्भाग्य तो तब हो जाता जब निर्भरता की आदत लग जाए. ये आदत खतरे से खाली नहीं है. इसलिए प्रति पल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर रहने के लिए. आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है. आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है, जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी कम हो जाता है. हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है. ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि मेड इन इंडिया का क्या कमाल था. दुश्मनों को हमारे हथियारों के बारे में पता तक नहीं चले. सोचिए अगर हम आत्मनिर्भर ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी तेज गति से हम कर पाते. पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, इसी की चिंता बनी रहती. मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में इसलिए बगैर किसी रुकावट के हमारे सेना प्राकरम करती रही.
भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा - पीएम मोदी
देशवासियों को पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना एकतरफा है. भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों की जमीन को सींच रहा है और मेरे देश का किसान, मेरे देश की धरती पानी के बगैर प्यासी है. इस समझौते ने बीते 7 दशक से देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है. हिन्दुस्तान के हक के पानी पर सिर्फ और सिर्फ हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के किसानों का है.
पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है - पीएम मोदी
पाकिस्तान में हुए तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए-नए खुलासे हो रहे है. नई नई जानकारियां आ रही हैं. हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया है. देश के सीने को छल्ली कर दिया गया था. हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया. आतंक और आतंकियों को ताकत देने वालों को हम अब अलग-अलग नहीं मानेंगे. वो मानवता के समान दुश्मन हैं. भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को भारत सहने वाले नहीं है.न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अर्से से चलाया अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा. आगे भी अगर दुश्मनों ने कोशिश जारी रखी तो हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों, सेना जो समय निर्धारित समय पर, सेना जो लक्ष्य तय कर उस लक्ष्य को हम अमल में लाकर के रहने वाले हैं. हम मुंहतोड़ जवाब देंगे.
मुझे गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के जांबाजों को यहां सैल्यूट करने का अवसर मिला है - पीएम मोदी
हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है. पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ-पूछकर मारा गया. पत्नी के सामने पति को गोलिया मारी. पूरा हिन्दुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था. पूरा विश्व भी इस घटना से चौंक गया था. ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है. 22 तारीख के बाद हमने हमारी सेना को खुली छूट दे दी. रणनीति वो तय करें, लक्ष्य वो तय करें, समय भी वो चुनें, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया वो कई दशकों तक हुआ नहीं था. सैंकड़ों किलोमीटर तक दुश्मनों की धरती में घुसकर आतंकी हेडक्वाटर्स को मिट्टी में मिला दिया.
प्रकृति हम सबकी परीक्षा ले रही है - पीएम मोदी
बीते कुछ दिनों में बादल का फटना, भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाओं से हम जूझ रहे हैं. पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदना है. केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है.
धारा 370 की दीवार गिराकर हमने एक देश एक संविधान के मंत्र को साकार किया - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि हमने धारा 370 की दीवार गिराकर हमने एक देश एक संविधान के मंत्र को साकार किया. हमने ऐसा करके श्याम प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी दी.
भारत का संविधान गत 75 वर्ष एक प्रकाश स्तंभ बनकर के हमे मार्ग दिखाता रहा है - पीएम मोदी
भारत के संविधान निर्माता अनेक महापुरुष, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, इतना ही नहीं हमारी नारी शक्ति का योगदान भी काम नहीं था. सभी ने मिलकर भारत के संविधान को सतत करने में अहम भूमिका निभाई थी. मैं लाल किले के प्राचीर से देश के संविधान के निर्माताओं को आदर पूर्वक नमन करता हूं.
आजादी का यह महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि आजादी का यह पर्व सामोहिक सिद्धियों का और गौरव का पल है. हर हृदय उमंग से भरा हुआ है. देश एकता की भावना को मजबूती दे रहा है. 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं. हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से- चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां या समुंद्र के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र सभी तरफ से एक ही गूंज है एक ही जयकारा है, हमारे प्राण से भी प्यारी की भूमि का जयकार है.
पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा
पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औसतन 82 मिनट तक अपना संबोधन देते रहे हैं. लाल किले की प्राचीर से उनका सबसे लंबा भाषण 2024 में आया था. उस दौरान पीएम मोदी ने 98 मिनट का भाषण दिया था. जबकि उनका सबसे छोटा समय 2017 में 56 मिनट का था.
पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से देश के नाम अपने संबोधन में कई अहम मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं.