ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है... 75वें जन्मदिन पर धार पहुंचे PM मोदी ने सेना के शौर्य को सराहा

पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहन- बेटियों को सिंदूर उजाड़ा था. हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया. हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया.

धार से पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर के खास मौके पर मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का शिलांयास किया. आज ही पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन भी है. इस खास मौके पर पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया. पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज कौशल और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंति है. मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं. अपने कैशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाई-बहनों को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं. धार की ये धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है. महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है. महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है. इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा, सर्वोच्च प्राथमिकता है. 

अभी कल ही एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो-रोकर अपना हाल बताया है. ये नया भारत है. ये किसी परमाणु धमकियों से डरता नहीं है. ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है. 

उन्होंने आगे कहा कि आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है. आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था. भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनकी अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुन: प्रस्थापित किया था. देश की इतनी बड़ी उपलब्धि को कई दशक बीत गए हैं, कोई याद करने वाला नहीं था. लेकिन आपने मुझे मौका दिया, हमारी सरकार ने 17 सितंबर और हैदराबाद की घटना को अमर कर दिया है. हमने इस दिन को हैदराबाद लिब्रेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है. आज हैदराबाद में बड़े शान से लिब्रेशन डे का कार्यक्रम भी हो रहा है. ये हमें प्रेरणा देता है कि मां भारती की आन-बान शान से बड़ा कुछ नहीं .हमारा हर पल समर्पित हो तो देश के लिए. 

पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए मर मटने की सौगंद लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सबकुछ देश के नाम समर्पित कर दिया था. उन सभी का सपना था विकसित भारत. वो चाहते थे कि हम गुलामी की जंजीर को तोड़कर भारत तेजी से आगे बढ़े. आज इसी प्रेरणा से भारत के 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है. विकसित भारत की इस यात्रा के चार सबसे प्रमुख स्तंभ हैं - भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब औऱ किसान. आज यहां विकसित भारत के इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है. 

पीएम मोदी ने कहा कि आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है. ये कार्यक्रम में तो धार में हो रहा है लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है. पूरे देश में हो रहा है. पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है. यहां से स्वस्थ्य नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है. 

देशभर में अलग-अलग चरणों में आदिसेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है. आज से इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है. ये अभियान धार समेत एमपी के जनजातिय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा. साथियों विश्वकर्मा जयंति के आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है. देश के सबसे बड़े इंटिग्रेटेड पार्क का शिलांयास यहां हुआ है. इस पार्क से भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी. किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा. मेरे लिए खुशी की बात कि पूरे देश में लाखों किसान इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं. इस पीएम मित्र पार्क से सबसे बड़ा लाभ, हमारे युवकों को होगा. युवकों को युवतियों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा. 

