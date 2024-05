फुल इंटरव्यू : आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठाकर नाचने का फैशन हो गया - PM मोदी

मैं जानता हूं कि वह बिरादरी हमारे विचारों से काफी दूर है. मेरी सरकार से भी दूर है, लेकिन मेरा काम था उनकी समस्याओं को समझो क्योंकि बॉलीवुड अगर ग्लोबल मार्केट में मुझे उपयोगी होता है, अगर मेरी तेलुगू फिल्में दुनिया में पॉपुलर हो सकती है, मेरी तमिल फिल्म दुनिया पॉपुलर हो सकती है. मुझे तो ग्लोबल मार्केट लेना था मेरे देश की हर चीज का. आज यूट्यूब की दुनिया पैदा हुई तो मैंने उनको बुलाया. आप देश की क्या मदद कर सकते हैं. इंफ्लुएंसर को बुलाया, क्रिएटिव वर्ल्ड, गेमिंग, अब देखिए दुनिया का इतना बड़ा गेमिंग मार्केट. भारत के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और गेमिंग की दुनिया में कमाई कोई और करता है तो मैंने सारे गेमिंग के एक्सपर्ट को बुलाया. पहले उनकी समस्याएं समझी. मैंने देश को कहा, मेरी सरकार को मुझे गेमिंग में भारतीय लीडरशिप पक्की करनी है.

IANS Exclusive "I also had a meeting with people from the film industry. I knew that this fraternity was quite distant from our ideologies, and also from my government. But my job was to understand their issues," said PM Modi pic.twitter.com/r0g6LVYhZj

इतना बड़ा फ्यूचर मार्केट है, अब तो ओलंपिक में गेमिंग आया है तो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं. ऐसे सभी विषयों में एक साथ काम करने के पक्ष में मैं हूं. उसी प्रकार से देश की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. गांव का एक मोची होगा, सुनार होगा, कपड़े सिलने वाला होगा. वो भी मेरे देश की बहुत बड़ी शक्ति है. मुझे उसको भी उतना ही तवज्जो देना होगा. और, इसलिए मेरी सरकार का इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है. कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होता है, होलिस्टिक अप्रोच होता है.

सवाल :- 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' उसका विपक्ष ने मजाक भी उड़ाया था, आज ये आपकी सरकार की खास पहचान बन गए हैं और दुनिया भी इस बात का संज्ञान ले रही है, इसका एक उदाहरण यूपीआई भी है.

जवाब :- यह बात सही है कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट मैंने शुरू किया तो शुरू में आरोप क्या लगाए इन्होंने? उन्होंने लगाई कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनकी भलाई के लिए हो रहा है. इनको समझ नहीं आया कि यह क्षेत्र कितना बड़ा है और 21वीं सदी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है. टेक्नोलॉजी आईटी ड्रिवन है. आईटी इन फोर्स बाय एआई. बहुत बड़े प्रभावी क्षेत्र बदलते जा रहे हैं. हमें फ्यूचरिस्टिक चीजों को देखना चाहिए. आज अगर यूपीआई न होता तो कोई मुझे बताए कोविड की लड़ाई हम कैसे लड़ते? दुनिया के समृद्ध देश भी अपने लोगों को पैसे होने के बावजूद भी नहीं दे पाए. हम आराम से दे सकते हैं. आज हम 11 करोड़ किसानों को 30 सेकंड के अंदर पैसा भेज सकते हैं. अब यूपीआई इतनी यूजर फ्रेंडली है तो क्योंकि यह टैलेंट हमारे देश के नौजवानों में है. वो ऐसे प्रोडक्ट बना करके देते हैं कि कोई भी कॉमन मैन इसका उपयोग कर सकता है. आज मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो अपना सोशल मीडिया अनुभव कर रहे हैं. हमने छह मित्रों ने तय किया कि छह महीने तक जेब में 1 पैसा नहीं रखेंगे. अब देखते हैं क्या होता है. छह महीने पहले बिना पैसे पूरी दुनिया में हम अपना काम, कारोबार करके आ गए. हमें कोई तकलीफ नहीं हुई तो हर कसौटी पर खरा उतर रहा है. तो, यूपीआई ने एक प्रकार से फिनटेक की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इसके कारण इन दिनों भारत के साथ जुड़े हुए कई देश यूपीआई से जुड़ने को तैयार हैं क्योंकि अब फिनटेक का युग है. फिनटेक में भारत अब लीड कर रहा है और इसलिए दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जब मैं इस विषय की चर्चा कर रहा था तब देश के बड़े-बड़े विद्वान जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वह इसका मखौल उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, उनको भारत के पोटेंशियल का अंदाजा नहीं था और टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य का भी अंदाजा नहीं था.

IANS Exclusive



''If we didn't have UPI today, tell me, how would we have fought the Covid battle? Today, we can send money to 110 million farmers within 30 seconds. UPI has passed every test and played a significant role in the fintech world. As a result, many countries are now… pic.twitter.com/CemBTEMeYI