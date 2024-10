हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव परिणाम पर PM मोदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है. पीएम ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत को ‘विकास और सुशासन की राजनीति' की जीत करार दिया है. साथ ही जम्मू-कश्मीर में भाजपा के प्रदर्शन पर भी खुशी जताई.

मोदी ने ‘एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट में इस ‘महाविजय' के लिए हरियाणा की जनता को नमन करते हुए कहा, ‘‘यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है. मैं यहां के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे.''

प्रधानमंत्री ने इस जीत के लिए अथक परिश्रम और पूरे समर्पण भाव से काम करने वाले भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आपने ना केवल राज्य की जनता-जनार्दन की भरपूर सेवा की, बल्कि विकास के भाजपा के एजेंडे को भी उन तक पहुंचाया. इसी का नतीजा है कि भाजपा को हरियाणा में यह ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है.

वहीं जम्मू-कश्मीर के चुनाव को लेकर पीएम ने कहा, "मुझे जम्मू-कश्मीर में भाजपा के प्रदर्शन पर गर्व है. मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारी पार्टी को वोट दिया और हम पर भरोसा जताया. मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम जम्मू-कश्मीर के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे. मैं हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनती प्रयासों की भी सराहना करता हूं."

I am proud of the BJP's performance in Jammu and Kashmir. I thank all those who have voted for our Party and placed their trust in us. I assure the people that we will keep working for the welfare of Jammu and Kashmir. I also appreciate the industrious efforts of our Karyakartas.…