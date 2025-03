पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए मिले सुझावों पर जताई प्रसन्नता, 30 मार्च को प्रसारित होगा कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की है. यह कार्यक्रम 30 मार्च को प्रसारित होगा. पीएम मोदी ने इस महीने के 'मन की बात' के लिए व्यापक सुझाव मिलने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी और कहा कि उन्हें इस महीने के 'मन की बात' के लिए व्यापक सुझाव प्राप्त होने पर खुशी हुई है.

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "इस महीने के 'मन की बात' के लिए कई तरह के इनपुट मिलने से खुशी हुई, जो 30 तारीख को प्रसारित होगा. ये इनपुट सामाजिक भलाई के लिए सामूहिक प्रयासों की शक्ति को उजागर करते हैं. मैं और लोगों को इस एपिसोड के लिए अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं."

Happy to be getting a wide range of inputs for this month's #MannKiBaat, which will take place on the 30th. These inputs highlight the power of collective efforts for social good. I invite more people to share their ideas for the episode. https://t.co/anPo1hmZ5k