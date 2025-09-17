PM मोदी का जीवन सेवा को समर्पित, 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं... शाह ने सुनाई सेवा पखवाड़े की कहानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की और 1600 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी को पिछले 24 सालों से जानता हूं और उन्होंने इस पूरे समय में एक भी छुट्टी नहीं ली है.

सेवा पखवाड़े की ऐसे हुई शुरुआत

अमित शाह ने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने के फैसले की कहानी भी बताई. उन्होंने कहा मोदी जी के दीर्घायु होने के लिए सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं. पार्टी मोदी जी का जन्मदिन कैसे मनाए, यह तय करने के लिए पार्टी की एक टीम बैठी. उसमें तय किया गया कि जिसका पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित हो, तो उनके लिए सेवा पखवाड़े से बड़ी बात क्या होगी.

सफाई से लेकर गरीब कल्याण का पर्व

उन्होंने आगे कहा कि इस सेवा पखवाड़े के दौरान राज्य से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सफाई से लेकर गरीबों के कल्याण की योजनाओं की शुरुआत की जाती है. 17 सितंबर को भी 17 जनकल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया. 7 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त अनाज से लेकर 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया गया.

25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और 60 करोड़ गरीबों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं. गरीबी रेखा की सीमा में कटौती की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने ही की थी. मोदी सरकार ने लोगों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन पहले की सरकारें भेदभाव करती थीं. पांच लाख रुपये तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की योजना तक को लागू नहीं किया.

GST में कटौती और स्वदेशी पर जोर

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जीएसटी में कटौती का जिक्र करते हुए दिल्ली के लोगों से दीवाली पर जमकर खरीदारी करने की अपील की, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि केवल स्वदेशी उत्पाद ही खरीदें. उन्होंने कहा कि GST की 18% और 28% दरें खत्म हो रही हैं, जिससे 300 से ज्यादा चीजें सस्ती हो जाएंगी. उन्होंने महिलाओं से खूब खरीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि केवल उन्हीं चीजों की खरीदारी करना जो जो भारत में बनी हैं.

राहुल गांधी पर साधा निशाना

गृहमंत्री शाह ने इस दौरान बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के विरोध को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया. शाह ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं. ये चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची में बने रहें. वो उन्हीं के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं. लेकिन बीजेपी मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए SIR का समर्थन करती है.