PM मोदी के Instagram पर 100 मिलियन फॉलोअर्स, पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में टॉप पर, जानें- रेस में कहां हैं ट्रंप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार किए, और इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वह दुनिया के पहले राजनीतिक नेता बने हैं. वह 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे और पिछले एक दशक में उनका अकाउंट दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनीतिक प्रोफाइल में शामिल हो गया है.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ विश्व के पहले नेता बने हैं.
  • मोदी ने 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़कर लगातार फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाई है.
  • पीएम मोदी के फॉलोअर्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोगुने से भी अधिक हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी डिजिटल उपलब्धि हासिल की है. वह इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन (10 करोड़) फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं. यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी बेजोड़ उपस्थिति और लोकप्रियता को दर्शाती है.

प्रधानमंत्री 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे. पिछले एक दशक में उनके फॉलोअर्स की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे उनका अकाउंट दुनिया के सबसे सक्रिय और लोकप्रिय राजनीतिक प्रोफाइल में से एक बनकर उभरा है.

उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग आधिकारिक कार्यक्रमों, अंतरराष्ट्रीय यात्राओं, जनसंपर्क पहलों, सांस्कृतिक क्षणों और व्यक्तिगत विचारों को साझा करने के लिए किया है, जिसने उन्हें एक बड़े और विविध दर्शकों से जुड़ने में मदद की है.

इस रेस में काफी पीछे अन्य ग्लोबल लीडर्स

इस उपलब्धि के साथ, पीएम मोदी अब इंस्टाग्राम पर वैश्विक नेताओं की सूची में पहले स्थान पर हैं और अपने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों से काफी आगे हैं. प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोगुने से भी अधिक है, जो 43.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

अन्य वैश्विक नेता इस दौड़ में काफी पीछे हैं, जिनमें इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो (15 मिलियन), ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा (14.4 मिलियन), तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन (11.6 मिलियन) और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली (6.4 मिलियन) शामिल हैं.

अन्य लीडर्स के कुल फॉलोअर्स से भी काफी आगे पीएम मोदी

विशेष रूप से, अगले पांच प्रमुख विश्व नेताओं के कुल फॉलोअर्स को मिला दिया जाए, तो भी उनकी संख्या पीएम मोदी के अकेले के फॉलोअर्स से कम है. यह उनके डिजिटल प्रभाव के पैमाने को उजागर करता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी की इंस्टाग्राम उपस्थिति भारत और विदेशों के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है.

भारतीय नेताओं में भी पीएम के आसपास नहीं कोई

भारत के भीतर भी पीएम मोदी की डिजिटल पहुंच अन्य नेताओं की तुलना में कहीं अधिक है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 16.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगभग 12.6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ उनके पीछे हैं. यह अंतर घरेलू राजनीति में भी प्रधानमंत्री के दबदबे को दर्शाता है.

यह मील का पत्थर नेताओं द्वारा नागरिकों से सीधे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम जैसे विजुअल और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है. पीएम मोदी के लिए सोशल मीडिया जनसंपर्क, शासन के संदेशों और जनता के साथ जुड़ाव का एक प्रमुख साधन रहा है.

