कैंसर से जंग के लिए 'गुलाबी' हुआ हैदराबाद, पिंक पावर रन-2.0 में दौड़े 20 हजार लोग, 2026 में जुड़ेंगे 140 देश

स्तन कैंसर के खिलाफ जागरूकता लाने के मकसद से शुरू ‘पिंक पावर रन' के दूसरे संस्करण का आयोजन हैदराबाद के नेकलेस रोड पर किया गया. गैर-लाभकारी संगठन सुधा रेड्डी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस रेस में 20 हजार से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया. इस दौरान सुधा रेड्डी ने ऐलान किया कि अगले साल पिंक पावर रन – बियॉन्ड बॉर्डर्स रेस होगी, जिसमें 140 देशों में लाखों लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी.

मिस वर्ल्ड समेत नामी हस्तियां जुटीं

समाज सेविका सुधा रेड्डी, एमईआईएल के एमडी व प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्णा रेड्डी, मिस वर्ल्ड ऑर्गनाइज़ेशन की अध्यक्ष जूलिया मॉर्ली और विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस दौरान मिस वर्ल्ड-2025 का खिताब जीतने वाली ओपल सुचाता चुआंगस्री ने स्तन कैंसर की रोकथाम के लिए जांच की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. साथ ही सुधा रेड्डी फाउंडेशन की पहल में अपने प्रोजेक्ट Opal for Her के जरिए हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया.

इस आयोजन में मिस वर्ल्ड-2025 के अलावा मिस वर्ल्ड कैरेबियन, मिस नामीबिया, मिस वर्ल्ड ओशिनिया, मिस वर्ल्ड अमेरिका, मिस वर्ल्ड यूरोप और मिस वर्ल्ड एशिया भी शामिल हुईं. मिस इंडिया वर्ल्ड नंदिनी गुप्ता और निकिता पोरवाल भी समारोह में मौजूद थीं.

हर उम्र-वर्ग के लोगों ने दिया संदेश

इस साल ‘पिंक पावर रन' की थीम Stride & Shine (कदम बढ़ाओ, रोशनी फैलाओ) थी. पिछले साल से भी ज्यादा लोगों ने इस साल रेस में हिस्सा लिया. हर आयु-वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए. कारोबारी, खिलाड़ी, कर्मचारी, उद्यमियों के अलावा स्टू़डेंट्स ने भी बड़ी संख्या में शामिल होकर बेहतर स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई.

रेस से पहले फिटनेस वर्कशॉप हुई. कैंसर पर जीत पाने वाले लोगों ने अपनी कहानियां सुनाईं और लोगों को जागरूक किया. इसके बाद 10 किमी, 5 किमी और 3 किमी की दौड़ प्रतियोगिताएं हुईं. समापन पर रंगारंग समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए.

विजेताओं को लाखों का इनाम

10 किमी रेस के विजेता को 3.5 लाख, रनर अप को 2.5 लाख और तीसरा स्थान पाने को 1.5 लाख रुपये की राशि दी गई. इसी तरह, 5 किमी रेस के विजेता को पुरस्कार में 2 लाख दिए गए. दूसरे स्थान पर आए खिलाड़ी को 1.5 लाख और तीसरे स्थान वाले को 1 लाख दिए गए.

इस दौरान जूलिया मॉर्ली को ‘एक्सीलेंस इन मेंटरशिप अवॉर्ड 2025' प्रदान किया गया. लोगों में जागरूकता लाने, उन्हें सशक्त बनाने में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया.

10K श्रेणी में अंकित, 5K में हरमंजोत फर्स्ट

10K ओपन कैटेगरी के पुरुष वर्ग में अंकित गुप्ता (30:52 मिनट) पहले स्थान पर रहे. कमलाकर देशमुख (31:01) दूसरे और शुभम सिंधु (31:31) तीसरे नंबर पर आए. महिला वर्ग में सीमा (34:44 मिनट) ने रेस जीती. भारती नैण (35:46) दूसरे नंबर पर और सोनिका (36:40) तीसरे स्थान पर रहीं.

5K ओपन कैटेगरी में भी शानदार दौड़ हुई. पुरुष वर्ग में हरमंजोत सिंह (14:25 मिनट) को पहला स्थान मिला. सुनील कुमार (14:31) दूसरे और सचिन यादव (14:35) तीसरे स्थान पर रहे. महिला वर्ग में अंकिता (16:52 मिनट) को विजेता घोषित किया गया. नीता रानी दूसरे स्थान पर (17:18) और अंकिता गावित (17:31) तीसरे नंबर पर रहीं .

कैंसर पर जीत के लिए जागरूकता जरूरी

जूलिया मॉर्ली - मिस वर्ल्ड ऑर्गनाइज़ेशन की अध्यक्ष व सीईओ मार्ली ने कहा, “ब्रेस्ट कैंसर भारतीय महिलाओं में सबसे आम कैंसर है. समय पर पता लगाकर कई जानें बचाई जा सकती हैं. ऐसे में जागरूकता ही सशक्तिकरण है. जागरूकता के लिए सामूहिक कोशिशें जरूरी हैं. सुधा रेड्डी फाउंडेशन का यह अभियान इस दिशा में अच्छा प्रयास कर रहा है.”

लिएंडर पेस - मशहूर टेनिस प्लेयर ने कहा, “अच्छे स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के समर्थक में, मुझे पिंक पावर रन का हिस्सा बनकर गर्व हो रहा है. यह केवल फिटनेस को ही बढ़ावा नहीं देता, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता भी फैलाता है. हर कदम एक बड़े बदलाव की ओर ले जाता है.”

सुधा रेड्डी - फाउंडेशन की अध्यक्ष रेड्डी ने कहा, “यह पहल आशा, साहस और एकता का प्रतीक है. ‘पिंक पावर रन - बियॉन्ड बॉर्डर्स' के साथ हम इस मिशन को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे हैं. यह मंच कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बीमारी की शुरुआती जांच के महत्व को उजागर करने का शक्तिशाली माध्यम है.”

उन्होंने कहा कि यह पहल कैंसर पर जीत पाने वाले लोगों का सम्मान करती है. जिनको हमने खोया है, उन्हें याद करती है और जो इससे लड़ रहे हैं, उनका साथ देती है. यह पहल रोकथाम व शुरुआती जांच पर ज़ोर देती है और समाज को मिलकर कैंसर के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है.

2026 में पिंक पावर रन – बियॉन्ड बॉर्डर्स

सुधा रेड्डी ने घोषणा की कि पिंक पावर रन – बियॉन्ड बॉर्डर्स की शुरुआत 2026 में होगी. इस ऐतिहासिक पहल के जरिए 140 देशों में लाखों लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी. इस आयोजन के तहत 24 घंटे का कॉन्टिनेंटल रिले होगा, जिसमें प्रतिभागी प्रतीकात्मक रूप से बैटन एक महाद्वीप से दूसरे को सौंपेंगे. मिस वर्ल्ड संगठन की ‘सात महाद्वीपों की क्वीन' राजदूत होंगी, जो दुनियाभर में लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगी.

‘पिंक पावर रन' सुधा रेड्डी फाउंडेशन की ऐतिहासिक पहल है. इसका उद्देश्य स्तन कैंसर के बारे में महिलाओं में जागरूकता को बढ़ाना है. शुरुआती जांच के महत्व को उजागर करना है. शुरुआत से ही इस आयोजन ने हजारों प्रतिभागियों, प्रभावशाली व्यक्तियों और समर्थकों को जोड़ा है, ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को आगे बढ़ाया जा सके.