मैंने पूरे प्लान के साथ बच्चे बंधक बनाए हैं... 1 सिरफिरा, 17 बंधक बच्चे और 3 घंटे का डरावना ड्रामा

जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची मुंबई पुलिस ने आरोपी शख्‍स से बातचीत की. इस दौरान बच्‍चों के परिजन और अन्‍य लोग भी मौके पर पहुंच गए. 

  • मुंबई के रा स्टूडियो में गुरुवार दोपहर एक सिरफिरे ने ऑडिशन देने आए 17 बच्चों को बंधक बना लिया
  • एक वीडियो मेसेज में उसने कहा कि उसने पूरे प्लान के साथ बच्चों को बंधक बनाया है
  • वीडियो मेसेज में वह किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर बच्चों को आग लगाने की धमकी देता रहा
'मैं रोहित आर्या. मैंने पूरी प्लैनिंग के साथ बच्चों को बंधक बनाया है... ' मुंबई में गुरुवार को एक सिरफिरे ने पूरे देश की धड़कनें बढ़ा दीं. मुंबई में 'रा' स्टूडियो में 100 के करीब बच्चे फिल्म के ऑडिशन के लिए आए थे, लेकिन वहां तीन घंटे तक जो हुआ वह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था. रोहित आर्या नाम के शख्स ने 100 में से 15-20 बच्चों को कब्जे में ले लिया और फिर करीब तीन घंटे तक डरावना ड्रामा चलता रहा. उसने वीडियो मेसेज जारी कर कमांडोज को किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर आग लगा देने की धमकी दी. पुलिस टीमें उससे बातचीत करती रही. बताया जा रहा है इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे एक गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया. उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी मौत हो गई. जानिए मुंबई के 'रा' स्टूडियो में हुए इस हॉरर ड्रामे की पूरी टाइमलाइन और कहानी...

रोहित आर्या

रोहित आर्या

सिरफिरे का वीडियो मेसेज

"मैं रोहित आर्य हूं, मैंनें सुसाइड करने की जगह कुछ बच्चों को बंधक बनाया है. मेरी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है. मेरे कुछ सवाल हैं. मुझे कुछ लोगों से जवाब चाहिए. मैं कोई आतंकी नहीं हूं. मेरी पैसों की भी डिमांड नहीं है. मैंने प्लान के तहत बच्चों को बंधक बनाया है. "

वीडियो की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है. स्टूडियो के बाहर कमांडोज की टीम ऐक्शन की तैयारी कर रही होती है और अंदर से जारी मेसेज में रोहित धमकी देता नजर आता है.  वह वीडियो में खुश दो आम आदमी की तरह पेश करता दिखता है. साथ ही सुरक्षाबलों को धमकी देता है कि बच्चे सेफ हैं, लेकिन अगर गलती की तो आग लगा दी जाएगा. वह कहता है, 'गलत हरकत की, तो मैं बच्चों को आग लगा दूंगा. मैं अकेला नहीं हूं. मेरे साथ कई और लोग हैं. मैं अपनी बात कहना चाहता हूं".

...और पुलिस की गोली से मारा गया सिरफिरा 

घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मचा रहा. मां-बाप बदहवास इधर उधर घूमते रहे. मौके पर पहुंचीं मुंबई पुलिस की टीमें और कमांडोज सिरफिरे से बातचीत करती रही. वह मानने को कतई तैयार नहीं था. इस दौरान ऐक्शन की तैयारी भी चलती रही. मुंबई पुलिस के कमांडोज ने पीछे के रास्ते से स्टूडियो में प्रवेश किया. जानकारी के मुताबिक रोहित ने पुलिस पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसे भी लगी. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. 

एयरगन और केमिकल के साथ थी तैयारी

गिरफ्तार रोहत आर्या यू-ट्यूबर बताया जा रहा है. उसने बच्चों को बंधक क्यों बनाया, यह जानने की कोशिश की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक पुलिस को घटनास्थल से एक एयरगन और कुछ केमिकल मिला है.        

