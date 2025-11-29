विज्ञापन
मुलाकात, ये तस्वीर... कर्नाटक में कांग्रेस की सियासी पिच पर क्या चल रहा, इनसाइड स्टोरी

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जब एक साथ बैठकर ब्रेकफास्‍ट कर रहे थे और ये बताते की कोशिश कर रहे थे कि उनके बीच सबकुछ ठीक है, उसी दौरान मैसूर में डीके शिवकुमार के समर्थक बाइक रैली कर रहे थे. समर्थक डीके शिवकुमार को मुख्‍यमंत्री बनाने की मांग के नारे लगा रहे थे.

  • कर्नाटक कांग्रेस में CM पद को लेकर जारी खींचतान के बीच सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने साथ में ब्रेकफास्ट किया
  • सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पार्टी के अंदर कोई अनबन नहीं है और सबकुछ ठीक है
  • एक तस्वीर में सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को पहले निकलने का इशारा किया, जो राजनीतिक संकेत माना गया
नई दिल्‍ली:

कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ब्रेकफास्‍ट की टेबल पर साफ नजर आए. इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की, जिसमें 'सबकुछ ठीक है' और 'कोई अनबन नहीं' का मैसेज देने की कोशिश की गई. लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्‍वेज काफी कुछ कह रही थी. प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में डीके शिवकुमार काफी कॉन्फिडेंट नजर आए. इस बीच सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के बाद की एक फोटो सामने आई है. ये फोटो कर्नाटक में कांग्रेस की सियासी पिच पर अब आगे क्‍या हो सकता है, इस ओर इशारा कर रही है.

पहले आप...

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ये फोटो प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के बाद की है, जिसमें वह एक दरवाजे से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों एक साथ बाहर आ रहे हैं, लेकिन दरवाजे की इतनी चौड़ाई नहीं है. सिद्धारमैया यहां से ये पहले निकल सकते थे, लेकिन उन्‍होंने ऐसा नहीं किया. ऐसे में सिद्धारमैया रुक गए और डीके शिवकुमार को इशारा किया कि पहले आप निकलिए. इस दौरान दोनों की नजरें नीचे हैं जमीन की ओर हैं. ये तस्‍वीर काफी कुछ बयां कर रही है. 

CM पद को लेकर जारी खींचतान का अंत!

सूत्रों की मानें तो कर्नाटक में मुख्‍यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान का अंत लगभग हो गया है. आलाकमान ने भी तय कर लिया है कि अब आगे क्‍या करना है, बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात कर्नाटक कांग्रेस के भीतर बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश है. पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान लंबे समय से चल रही है और दोनों नेताओं के बीच हुई यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है. यह नाश्ते की बैठक केवल औपचारिक चर्चा नहीं थी, बल्कि पार्टी के भीतर संतुलन बनाने और संभावित नेतृत्व विकल्पों पर सहमति बनाने का एक कदम था.

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जब एक साथ बैठकर ब्रेकफास्‍ट कर रहे थे और ये बताते की कोशिश कर रहे थे कि उनके बीच सबकुछ ठीक है, उसी दौरान मैसूर में डीके शिवकुमार के समर्थक बाइक रैली कर रहे थे. समर्थक डीके शिवकुमार को मुख्‍यमंत्री बनाने की मांग के नारे लगा रहे थे. हाल के दिनों में कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान बढ़ गई है. डीके शिवकुमार के खेमे के लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में दबाव डाल रहे हैं. इस बीच सिद्दारमैया ने उन्हें अपने घर 'कावेरी रेसिडेंस' पर नाश्ते के लिए बुलाया ताकि पार्टी के अंदर चल रही गुत्थी को सुलझाने की दिशा में चर्चा हो सके.

Karnataka Politics, CM Siddaramaiah, DK Shivakumar
