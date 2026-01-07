सचिन पायलट को केरल, असम में बघेल और डीके शिवकुमार.. चुनावी राज्यों के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक

कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पर्यवेक्षकों की है. राष्ट्रीय महासचिवों भूपेश बघेल को असम, सचिन पायलट को केरल और मुकुल वासनिक को तमिलनाडु, पुडुचेरी की कमान सौंपी गई है. पिछले हफ़्ते ही इन राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमिटियों का गठन किया गया था.छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ असम में कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की को भी नियुक्त किया गया है. हाल में ही महासचिव प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमिटी का प्रमुख बनाया गया है.

केरल में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ कर्नाटक सरकार में मंत्री केजे जॉर्ज, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और युवा नेता कन्हैया कुमार पर्यवेक्षक के तौर पर चुनाव की कमान संभालेंगे.इसी तरह तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए मुकुल वासनिक के साथ तेलंगाना सरकार में मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और उत्तराखंड के विधायक काजी निजामुद्दीन को लगाया गया है.

पश्चिम बंगाल में त्रिपुरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुदीप राय बर्मन के साथ बिहार से शकील अहमद और ख़ान और उत्तराखंड से प्रकाश जोशी को पर्यवेक्षक बनाया गया है. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में संसाधन, अनुभव और सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है.

सूत्रों के मुताबिक संक्रांति के फौरन बाद दिल्ली में चुनावी राज्यों के नेताओं की बैठक पार्टी नेतृत्व के साथ होगी. पांचों चुनावों में से केरल, असम और पुडुचेरी कांग्रेस के लिए बेहद अहम है. तमिलनाडु में पार्टी डीएमके के भरोसे है जबकि बंगाल में उसके लिए खोने को कुछ भी नहीं है.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी में प्रियंका गांधी को भी शामिल किया गया था. प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया है. कांग्रेस संगठन में प्रियंका को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. प्रियंका गांधी को पहली बार किसी राज्य में स्क्रीनिंग कमिटी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है.

