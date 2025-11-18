लालू परिवार में संग्राम के बीच वायरल हुईं रमीज-संजय की तस्वीरें, विदेश यात्रा पर मौज करते दिखे

लालू यादव के परिवार में अंदरूनी कलह की खबरें अभी कम भी नहीं हुई थीं कि संजय यादव और रमीज की विदेश यात्राओं की पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. विदेश यात्रा की तस्वीरें वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया है. लग्जरी होटलों में ठहराव, प्राइवेट यॉट पर पार्टी, हाई-एंड पब में मौज–मस्ती… इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.
यह तस्वीरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी पहले ही सदमे में है. इसी बीच रविवार को लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्या ने पार्टी और परिवार दोनों से दूरी बनाने का ऐलान करके नया भूचाल ला दिया था. उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि संजय यादव और रमीज पार्टी में फूट डाल रहे हैं, राजनीतिक फैसलों में दखल दे रहे हैं और तेजस्वी यादव को गलत सलाह देकर गुमराह कर रहे हैं. रोहिणी ने यह भी दावा किया कि आंतरिक बैठकों में उन्हें धमकाया गया और चप्पल तक दिखाने की नौबत आ गई.
सोशल मीडिया पर वायरल हुईं नई तस्वीरें
सोशल मीडिया पर फैल रही तस्वीरें इस विवाद को और हवा दे रही हैं. दावा किया जा रहा है कि दोनों करोड़ों की विदेश यात्राएं करते हैं, प्राइवेट जेट से उड़ान भरते हैं, सात सितारा होटलों में रुकते हैं और कभी-कभी निजी यॉट भी किराए पर लेते हैं.
आरजेडी की ओर से न तो रोहिणी की नाराजगी पर और न ही वायरल तस्वीरों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया आई है. लेकिन चुनावी हार से जूझ रही पार्टी के भीतर बढ़ता यह विवाद उसके लिए एक और बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है.
सिर्फ 25 सीटें ही जीत सकी RJD
आपको बता दें कि आरजेडी 143 सीटों पर लड़कर सिर्फ 25 सीटें जीत सकी है. वहीं कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं तो सीपीआई (माले) लिबरेशन को 2 सीटें और इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी और माकपा को 1-1 सीट मिली है. इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी (VIP) का पूरी तरह सफाया हो गया है.
