PFRDA अध्यक्ष एस. रामन ने PB Fintech की नवीनतम पहल 'पेंशनबाजार' किया लांच, जानें कैसे मिलेगा फायदा

पीबी फिनटेक के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ, यशिश दहिया ने कहा, “भारत में सेवानिवृत्ति योजना को परंपरागत रूप से अन्य वित्तीय प्राथमिकताओं के मुकाबले कम महत्व दिया जाता रहा है. पेंशनबाजार को इस मानसिकता को बदलने के लिए बनाया गया है, जो एक सुव्यवस्थित, उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म प्रदान करता है."

  • PB Fintech ने पेंशनबाजार नामक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो निवेशकों को सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करता है
  • पेंशनबाजार सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण संबंधी समाधानों को उपलब्ध कराएगा
  • PFRDA अध्यक्ष ने कहा कि दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के लिए पेंशन प्रोडक्ट्स की पहुंच हर नागरिक तक जरूरी है
PB Fintech ने आज 'पेंशनबाजार' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो भारतीय निवेशकों के लिए एक संपूर्ण सेवानिवृत्ति योजना को सक्षम बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. मंगलवार को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एस. रामन ने 'पेंशनबाजार' प्लेटफॉर्म का औपचारिक उद्घाटन किया, जो भारत में सेवानिवृत्ति की तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

क्या है पेंशनबाजार प्लेटफॉर्म?

पेंशनबाजार, PB Fintech द्वारा विकसित एक सेवानिवृत्ति-केंद्रित प्लेटफॉर्म है, जो सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्तियों के लिए वित्तीय, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण संबंधी समाधानों को एक साथ ऑफर करेगा. इसका मकसद डिजिटल प्रक्रियाओं, अनुशासित बचत संरचनाओं और भारत में बदलती जनसंख्या और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए पेंशन प्रोडक्ट्स के माध्यम से रिटायरमेंट योजना को आसान बनाना है.

PFRDA अध्यक्ष एस. रामन ने पेंशनबाजार लांच करते हुए कहा, “यह बेहद आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक तक पेंशन प्रोडक्ट्स की पहुंच हो, क्योंकि दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. “बुढ़ापे से पहले अमीर बनो”, इसके लिए अनुशासित, दीर्घकालिक बचत की एक मजबूत संस्कृति की आवश्यकता है. हम चाहते हैं कि व्यक्ति NPS प्रणाली में 20 साल, 30 साल या उससे भी अधिक समय तक निवेशित रहें. हमें पेंशनबाजार के लॉन्च से जुड़कर खुशी हो रही है, जो इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.”

सेवानिवृत्ति योजना को मजबूत करने में अहम भूमिका

PB Fintech के मुताबिक, शोध से पता चलता है कि 50 साल और उससे अधिक आयु के 90 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति बड़ी सेवानिवृत्ति निधि न बनाने पर पछताते हैं. साथ ही, आमलोग मुद्रास्फीति, स्वास्थ्य देखभाल और जीवनशैली पर खर्च का सही आंकलन भी नहीं कर पाते हैं. 2050 तक भारत की 60 साल और उससे अधिक आयु की आबादी लगभग दोगुनी होने का अनुमान है, इसलिए "पेंशनबाजार" की दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति योजना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी. PB Fintech का ये नया प्लेटफॉर्म सेवानिवृत्ति से संबंधित व्यापक समाधान उपलब्ध कराकर इस संरचनात्मक आवश्यकता को पूरा करने का लक्ष्य रखती है, और यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जैसे उत्पादों के साथ-साथ वार्षिकी और पेंशन यूएलआईपी सहित अन्य सेवानिवृत्ति साधनों के माध्यम से दीर्घकालिक, भविष्य के लिए तैयार बचत को सक्षम बनाती है. बाद के सालों में बढ़ते चिकित्सा खर्चों से सुरक्षा के लिए, यह प्लेटफॉर्म सेवानिवृत्ति की जरूरतों के अनुरूप चुनिंदा स्वास्थ्य बीमा विकल्प भी प्रदान करेगा.

पेंशनबाजार को क्यों बनाया गया?

पीबी फिनटेक के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ, यशिश दहिया ने कहा, “भारत में सेवानिवृत्ति योजना को परंपरागत रूप से अन्य वित्तीय प्राथमिकताओं के मुकाबले कम महत्व दिया जाता रहा है. पेंशनबाजार को इस मानसिकता को बदलने के लिए बनाया गया है, जो एक सुव्यवस्थित, उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और समय रहते कदम उठाने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और दीर्घकालिक निधि निर्माण को प्रोत्साहित करता है. भारत के पेंशन तंत्र को मजबूत करने में उनके नेतृत्व और नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति योजना को अधिक सुलभ बनाने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए हम श्री रामन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं.” लॉन्च कार्यक्रम में पीएफआरडीए, पीबी फिनटेक के वरिष्ठ नेतृत्व, उद्योग जगत के प्रतिभागियों और व्यापक पेंशन और सेवानिवृत्ति तंत्र के हितधारकों ने भाग लिया.

