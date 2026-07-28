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पंजाब के संगरूर में BJP दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला, आधी रात को बोतल में किसने फेंका पेट्रोल?

अभी तक हमले के पीछे का कारण और आरोपी की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमला किसी राजनीतिक रंजिश के चलते किया गया या इसके पीछे कोई अन्य कारण है.

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पंजाब के संगरूर में BJP दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला, आधी रात को बोतल में किसने फेंका पेट्रोल?
पंजाब के संगरूर में बीजेपी दफ्तर पर हमला.
  • पंजाब के संगरूर में बीजेपी दफ्तर में पेट्रोल बम से हमला किए जाने का मामला सामने आया है
  • रविवार सुबह करीब 3 बजे अज्ञात व्यक्ति ने कांच की बोतल में पेट्रोल भरकर फेंका
  • पेट्रोल से भरी बोतल कार्यालय की दीवार से टकराने के बाद आग लग गई
इस हमले के बाद वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं?
चंडीगढ़:

पंजाब के संगरूर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. यह घटना शनिवार और रविवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 3 बजे अज्ञात व्यक्ति ने कांच की बोतल में पेट्रोल भरकर बीजेपी कार्यालय की ओर फेंका.

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बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला

बताया जा रहा है कि पेट्रोल से भरी बोतल कार्यालय की दीवार से टकराने के बाद आग लग गई. आग लगने की वजह से दीवारों पर काले रंग के निशान दिखाई दे रहे हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ-साथ घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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बोतल में भरकर पेट्रोल किसने फेंका?

अभी तक हमले के पीछे का कारण और आरोपी की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमला किसी राजनीतिक रंजिश के चलते किया गया या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. घटनास्थल से मिले सबूतों को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है. बीजेपी कार्यालय पर हुए इस हमले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना को लेकर और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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