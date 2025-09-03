विज्ञापन
विशाल सिंह को फिल्म का निर्माता घोषित किया गया और 50 प्रतिशत मुनाफे की हिस्सेदारी देने का वादा किया गया. लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद न तो मुनाफा दिया गया और न ही निवेश की रकम लौटाई गई. जब विशाल सिंह ने पैसे की मांग की, तो आरोप है कि पवन सिंह ने उन्हें धमकी दी.

थम नहीं रही पवन सिंह की मुश्किलें, अब वाराणसी में दर्ज हुआ नया केस, जानें पूरा माजरा
वाराणसी:

भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता पवन सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. इस बार मामला सिर्फ अश्लीलता का नहीं, बल्कि धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी से जुड़ा है. वाराणसी की एक अदालत ने अभिनेता पवन सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

वाराणसी के होटल व्यवसायी विशाल सिंह ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2017 में फिल्म निर्माता प्रेम शंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय ने उनसे फिल्म 'बॉस' में निवेश करने की बात कही. पवन सिंह की मौजूदगी और यूपी सरकार से सब्सिडी दिलाने का वादा कर विशाल सिंह को फिल्म में 1.5 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए राजी किया गया.

विशाल सिंह को फिल्म का निर्माता घोषित किया गया और 50 प्रतिशत मुनाफे की हिस्सेदारी देने का वादा किया गया. लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद न तो मुनाफा दिया गया और न ही निवेश की रकम लौटाई गई. जब विशाल सिंह ने पैसे की मांग की, तो आरोप है कि पवन सिंह ने उन्हें धमकी दी और कहा कि यूपी में मेरा दबदबा है, रास्ते चलते गायब करा दूंगा.

पुलिस ने नहीं सुनी, कोर्ट ने दिया आदेश

विशाल सिंह ने पहले कैंट थाने और फिर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, वाराणसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पवन सिंह, प्रेम राय, सीमा राय और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.

क्या आगे हो सकता है?
अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो पवन सिंह को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा. यह मामला उनके राजनीतिक और फिल्मी करियर पर भी असर डाल सकता है, खासकर जब वे आगामी चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं.

पीयूष आचार्य के इनपुट के साथ
